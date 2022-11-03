Украинцы надеются, что переломный момент в войне произошел

Журналист из Краматорска (Донецкая область) Валерия Пимкина, которая перед войной была в Эстонии несколько раз, вечером 24 февраля сидела с детьми в подвале и с первого дня войны делилась с читателями Postimees рассказами о военных действиях России. Сейчас, когда полномасштабная война длится уже восемь месяцев, Пимкина полна оптимизма и надежды.