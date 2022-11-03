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Украинцы надеются, что переломный момент в войне произошел

Аймар Алтосаар
Украинцы надеются, что переломный момент в войне произошел
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Фото: Erakogu

Украинцы, поддерживающие военных на фронте, полны веры в то, что переломный момент войны пройден, и скоро враг будет вытеснен из страны.

Журналист из Краматорска (Донецкая область) Валерия Пимкина, которая перед войной была в Эстонии несколько раз, вечером 24 февраля сидела с детьми в подвале и с первого дня войны делилась с читателями Postimees рассказами о военных действиях России. Сейчас, когда полномасштабная война длится уже восемь месяцев, Пимкина полна оптимизма и надежды.

В начале войны она отправила своих детей в Западную Украину, сама же поехала в Краматорск, который расположен недалеко от фронта. Валерия в роли добровольца примерно раз в неделю доставляет снаряжение для армии.

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