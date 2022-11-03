Галерея: в Лауласмаа открылся уголок уютной Швеции

По словам собственницы LaSpa Анны Элам, открытие Rannamaja – важный шаг в процессе полного обновления всего комплекса LaSpa. В начале 2021 года шведские собственники пообещали инвестировать в LaSpa около 10 миллионов евро, чтобы создать в Эстонии, в Лауласмаа уникальный оазис благополучия и отдыха.

«Мы выполняли это обещание шаг за шагом. Прошлым летом мы открыли полностью обновленный велнес-спа Naudi LaSpa, а в этом году обновили все свои рестораны и саму концепцию кейтеринга, а также построили новую летнюю террасу и ресторан на террасе. Новый облик получили зона приема гостей отеля и помещения общего пользования, конференц-залы и водно-банный центр. Сегодняшнее открытие отеля Rannamaja дает возможность вывести отдых в Лауласмаа на совершенно новый уровень», — сказала Элам.

Реконструкция Rannamaja стала наиболее масштабным на сегодняшний день проектом реновации LaSpa. Проект был выполнен в сотрудничестве с Тоомасом Корбом (бюро архитектуры интерьера PINK), который известен, в том числе, как создатель интерьеров Fotografiska.