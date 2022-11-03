По сравнению с прошлым годом операционная прибыль Eesti Energia в третьем квартале увеличилась на 195,7 процента и составила 194,8 миллиона евро.
Eesti Energia получила за три месяца гигантскую прибыль
Нормализованная операционная прибыль за третий квартал, которая не включает переоценку деривативов, увеличилась на 179,2% до 93,8 млн евро по сравнению с прошлым годом.
Если в третьем квартале прошлого года чистый убыток концерна составил 15,4 миллиона евро, то в этом году в третьем квартале была получена чистая прибыль в размере 27,4 миллиона евро. Чистая прибыль за девять месяцев составила 111,9 млн евро.
Большая разница между операционной и чистой прибылью обусловлена масштабными инвестициями группы. Быстрый рост и прибыльность позволили Eesti Energia в одном только третьем квартале инвестировать 124 миллиона евро. Это крупнейшая инвестиция Eesti Energia за один квартал за последние годы.
В период с июня по сентябрь Eesti Energia инвестировала в возобновляемую энергию 52 миллиона евро, за девять месяцев в новые ветряные и солнечные парки было инвестировано в общей сложности 105,2 миллиона евро, что более чем в пять раз больше, чем в прошлом году.
«По сравнению с прошлым годом мы в пять раз увеличили инвестиции в возобновляемую энергию, стали вторым крупнейшим энергетическим предприятием в Латвии и Литве по доле рынка и наняли более 700 новых сотрудников», – резюмировал финансовые показатели финансовый директор Eesti Energia Андри Авила.
Концерн сделал самые большие инвестиции через листинговую компанию Enefit Green в следующие ветряные электростанции: Толпанваара 5,6 млн евро, Шилале 19,2 млн евро, Акмене 8,7 млн евро и Пуртсе 3,4 млн евро. Кроме того, 2,7 млн евро было инвестировано в развитие солнечного парка Пуртсе и 2,9 миллиона евро в развитие солнечного парка Замбров.
«Эти производственные мощности в совокупности покрывают годовое потребление электроэнергии более чем 200 000 домохозяйств, и первые из них начнут поставлять электроэнергию по разумной цене на рынок уже в первом квартале следующего года», – пояснил Авила. По словам Авила, в 2022–2026 годах Eesti Energia планирует инвестировать около 2,5 млрд евро, большая часть которых пойдет на строительство новых ветряных и солнечных парков на внутренних рынках концерна.
Помимо новых мощностей по производству возобновляемой энергии, группа также инвестировала в электросеть. Для развития сети и организации микропроизводства инвестиции сетевой компании Elektrilevi* в третьем квартале выросли на пятую часть и достигли 31,8 млн евро.
Enefit входит в топ-2 энергетических компаний Латвии и Литвы
Быстрый рост Eesti Energia позволяет делать рекордные инвестиции на всех энергетических рынках региона Балтийского моря. В Литве число клиентов группы увеличилось почти в четыре раза за девять месяцев 2022 года и достигло 100 000 клиентов. «В то же время все внутренние клиенты Enefit в Литве потребляют возобновляемую электроэнергию и тем самым способствуют созданию новых мощностей по производству возобновляемой энергии в странах Балтии», — добавил Авила. Кроме того, с начала года число клиентов компании увеличилось на 59 процентов в Латвии, на 44 процента в Польше и на 29 процентов в Финляндии. По данным компании, количество клиентов группы в целом за год увеличилось более чем на пятую часть.
Как в Латвии, так и в Литве Enefit стала вторым по величине участником рынка после лидера местного рынка. В Латвии рыночная доля Enefit составляет более четверти, а в Литве почти пятая часть энергетического рынка.
К концу года почти тысяча новых сотрудников
На стремительный рост компании также указывает количество сотрудников группы, которое за девять месяцев этого года увеличилось более чем на 700 человек. «Большинство сотрудников мы наняли в Эстонии, особенно в Ида-Вирумаа, но мы также наняли более ста человек за пределами Эстонии, – пояснил Авила. – Всего сегодня в Eesti Energia работает более 5100 сотрудников, к концу года штат расширится до 5300 сотрудников, что почти на тысячу больше по сравнению с прошлым годом».
Розничная продажа электроэнергии Eesti Energia увеличилась до 2,3 тераватт-часов (+14%) на всех внутренних рынках в третьем квартале. Более половины электроэнергии (61%) было продано за пределы Эстонии, то есть в Финляндию, Латвию, Литву и Польшу. Больше всего (+38%) выросли розничные продажи электроэнергии в Латвии.
Доход концерна Eesti Energia от продаж в третьем квартале увеличился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 657,1 миллиона евро. За девять месяцев группа заработала более 1,62 миллиарда евро выручки от продаж.
За девять месяцев 2022 года Eesti Energia выплатила государству в общей сложности почти полмиллиарда евро в виде налогов и экологических платежей. Из них 95,3 млн евро в виде прямых налогов и 399,1 млн евро в виде затрат на выбросы CO2, которые выросли почти на сто миллионов евро по сравнению с прошлым годом.