Eesti Energia получила за три месяца гигантскую прибыль

«Эти производственные мощности в совокупности покрывают годовое потребление электроэнергии более чем 200 000 домохозяйств, и первые из них начнут поставлять электроэнергию по разумной цене на рынок уже в первом квартале следующего года», – пояснил Авила. По словам Авила, в 2022–2026 годах Eesti Energia планирует инвестировать около 2,5 млрд евро, большая часть которых пойдет на строительство новых ветряных и солнечных парков на внутренних рынках концерна.

Enefit входит в топ-2 энергетических компаний Латвии и Литвы

Быстрый рост Eesti Energia позволяет делать рекордные инвестиции на всех энергетических рынках региона Балтийского моря. В Литве число клиентов группы увеличилось почти в четыре раза за девять месяцев 2022 года и достигло 100 000 клиентов. «В то же время все внутренние клиенты Enefit в Литве потребляют возобновляемую электроэнергию и тем самым способствуют созданию новых мощностей по производству возобновляемой энергии в странах Балтии», — добавил Авила. Кроме того, с начала года число клиентов компании увеличилось на 59 процентов в Латвии, на 44 процента в Польше и на 29 процентов в Финляндии. По данным компании, количество клиентов группы в целом за год увеличилось более чем на пятую часть.