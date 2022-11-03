В ходе раскопок трех братских могил времен Второй мировой войны в волости Пыхья-Сакала были обнаружены человеческие останки, а также два детонатора для гранат.
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Из братских могил извлекли останки полусотни павших советских солдат
Из братских могил извлекли останки полусотни павших советских солдат
Во время раскопок, организованных в конце октября, в Сууре-Яани, Выхма и Пилиствере было обнаружено полсотни останков, захороненных в братских могилах. Судя по находкам в Сууре-Яани и Пилиствере, это солдаты, погибшие в 1941 году.