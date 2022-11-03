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Из братских могил извлекли останки полусотни павших советских солдат

rus.postimees.ee
Из братских могил извлекли останки полусотни павших советских солдат
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Еще весной считали, что под памятником на братской могиле Сууре-Яани (на левом фото), вероятно, захоронено 24 человека. Теперь о прежнем месте памятника ничего не напоминает (фото справа), однако сейчас известно, что там захоронены 15 павших.
Еще весной считали, что под памятником на братской могиле Сууре-Яани (на левом фото), вероятно, захоронено 24 человека. Теперь о прежнем месте памятника ничего не напоминает (фото справа), однако сейчас известно, что там захоронены 15 павших. Фото: Marko Saarm

В ходе раскопок трех братских могил времен Второй мировой войны в волости Пыхья-Сакала были обнаружены человеческие останки, а также два детонатора для гранат.

Во время раскопок, организованных в конце октября, в Сууре-Яани, Выхма и Пилиствере было обнаружено полсотни останков, захороненных в братских могилах. Судя по находкам в Сууре-Яани и Пилиствере, это солдаты, погибшие в 1941 году.

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