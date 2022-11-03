Из братских могил извлекли останки полусотни павших советских солдат

Еще весной считали, что под памятником на братской могиле Сууре-Яани (на левом фото), вероятно, захоронено 24 человека. Теперь о прежнем месте памятника ничего не напоминает (фото справа), однако сейчас известно, что там захоронены 15 павших.

Фото: Marko Saarm