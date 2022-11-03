Популярная сеть автозаправок снизила цены на топливо

Акционерное общество Tartu Terminal было основано в 1994 году. Исторически основными видами деятельности компании были предоставление услуг по хранению жидкого топлива и оптовая продажа, но в 2014 году компания вышла на эстонский розничный рынок жидкого топлива и сегодня работает под торговой маркой Terminal Oil на 37 АЗС по всей Эстонии. Tartu Terminal также является партнером по хранению национальных запасов жидкого топлива и поставке топлива государственным предприятиям. Сотрудничество с Центром стратегических ресурсов Эстонии началось в 2006 году, а договоры на хранение действуют как минимум до 2029 года.