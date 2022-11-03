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Популярная сеть автозаправок снизила цены на топливо

rus.postimees.ee
Популярная сеть автозаправок снизила цены на топливо
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Заправка Terminal Oil.
Заправка Terminal Oil. Фото: Terminal Oil

Сегодня утром предприятие Terminal Oil снизило розничную цену на бензин на всех сервисных и автоматических станциях по всей Эстонии на пять центов. Дизельное топливо подешевело на 2,5 цента.

Литр 95-го бензина теперь стоит 1,879 евро, а литр 98-го – 1,929 евро. Новая цена литра дизельного топлива составляет 1,949 евро.

Акционерное общество Tartu Terminal было основано в 1994 году. Исторически основными видами деятельности компании были предоставление услуг по хранению жидкого топлива и оптовая продажа, но в 2014 году компания вышла на эстонский розничный рынок жидкого топлива и сегодня работает под торговой маркой Terminal Oil на 37 АЗС по всей Эстонии. Tartu Terminal также является партнером по хранению национальных запасов жидкого топлива и поставке топлива государственным предприятиям. Сотрудничество с Центром стратегических ресурсов Эстонии началось в 2006 году, а договоры на хранение действуют как минимум до 2029 года.

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