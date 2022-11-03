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Дончич повторил рекорд Чемберлена, установленный более 60 лет назад

rus.postimees.ee
Дончич повторил рекорд Чемберлена, установленный более 60 лет назад
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Лука Дончич.
Лука Дончич. Фото: Gareth Patterson

Лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич набрал 33 очка в матче с «Ютой Джаз» (103:100). Это уже седьмая игра подряд на старте сезона, в которой словенец преодолевает рубеж в 30 очков, сообщает «Чемпионат».

В предыдущих шести играх он набирал 35, 32, 37, 41, 31 и 44 очка соответственно.

Дончич стал третьим игроком в истории лиги, которому удавалось проводить подобную серию. Последний раз это сделал Уилт Чемберлен в сезоне-1962/1963. Подобную серию он впервые провёл в сезоне-1959/1960, в том же чемпионате это удавалось Джеку Тваймену.

Лука Дончич в этом сезоне принял участие во всех семи играх регулярного чемпионата, набирая в среднем за игру 36,1 очка, совершая 8,9 подбора и отдавая 9,0 результативной передачи.

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