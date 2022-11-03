Грипп наступает: в Эстонии лабораторно подтверждены первые случаи заражения

На прошлой неделе острыми респираторными инфекциями заболели 3959 человек, 36 процентов заболевших составляли дети. Средняя заболеваемость на 100 000 жителей составила 297,7.

Согласно зарегистрированным данным целевого исследования респираторных инфекций верхних дыхательных путей, интенсивность заболевания является низкой, распространение вируса регистрируется по отдельным группам. Больше всего выросла заболеваемость людей старше 65 лет и детей в возрасте до пяти лет, рост составил соответственно 71,4 и 13,6 процента. Среди заболевших больше всего детей в возрасте до пяти лет.

Основными возбудителями заболевания в настоящий момент остаются риновирусы.

По данным Центра инфосистем здоровья и благополучия, с начала сезона в связи с гриппом госпитализированы пять пациентов, в том числе ребенок из возрастной группы до 4 лет и четыре пожилых пациента.