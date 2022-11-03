Женщины в Тартумаа стали более агрессивными

В полицию 2 ноября поступил звонок из поселка Юленурме волости Камбья, где во время распития алкогольных напитков пьяная 31-летняя женщина ударила своего знакомого острым предметом. Полиция задержала женщину и отвезла в вытрезвитель.

В этот же день в полицию сообщили, что в поселке Ряни в волости Камбья произошла ссора, в ходе которой 52-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения ударила своего сожителя. Пострадавший обратился в травмпункт за первой помощью. Полиция также задержала женщину и доставила ее в вытрезвитель.