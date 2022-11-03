Распространяющаяся в Европе оспа овец и коз может достичь и Эстонии

Всего зафиксировано 17 вспышек заболевания, заболевших животных убивают.

Овец и коз не ввозят из Испании в Эстонию, но заболевание может передаваться с зараженными оборудованием, транспортными средствами, кормом, подстилками или людьми, поэтому важно, чтобы в животноводстве применялись меры биобезопасности.

По словам главного специалиста отдела здоровья и благополучия животных департамента Луизы Лейнберг, в Эстонии это заболевание никогда не диагностировалось. «Поскольку лечение отсутствует и это крайне заразное заболевание, для предупреждения эпизоотии и серьезного экономического ущерба всех зараженных животных убивают», – отметила она.

«Последняя ближайшая к Эстонии вспышка заболевания относится к октябрю 2021 года, когда в Волосовском районе Ленинградской области в России диагностировали оспу овец и коз», – сказала она. Заболевание встречается главным образом в странах Африки и Ближнего Востока.

В Испании заболевание в последний раз фиксировали 50 лет назад. «Его диагностировали 19 сентября, на данный момент зафиксировано 17 вспышек в двух регионах Испании – Андалузии и Кастилия-Ла-Манча. В последний раз заболевание диагностировали в стране в 1968 году», – сказала Лейнберг. Всего в очагах заболевания убиты 29 604 животных, в том числе 29 518 овец и 86 коз.

На данный момент вспышки являются локальными, поскольку официальные власти регионов незамедлительно применили предусмотренные постановлениями ЕС контрольные меры. Введены зоны ограничений радиусом три километра и зоны надзора радиусом десять километров, трупы ликвидируют, на фермах проводят уборку и дезинфекцию, а меры биобезопасности и надзора усилены.

Оспа овец и коз – это особенно заразное заболевание, вирус передается воздушно-капельным путем при прямом контакте с животным, на слизистых оболочках которого возникли язвенные узелки. Характерные признаки заболевания – повышенная температура, одышка, вялость, избыточное слезоотделение, красные пятная и повреждения на коже, прежде всего на свободных от шерсти участках.