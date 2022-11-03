Украинские моряки: эстонский Департамент транспорта издевается над нами!

26-летний Владислав Авдеев, окончивший Одесское мореходное училище, до августа этого года плавал вахтенным штурманом на нефтеналивном танкере греческой компании. Когда стал приближаться к окончанию пятилетний срок действия его свидетельства о профессиональной квалификации, выданного в Украине, ему сообщили, что вместе с ним истекает и трудовой договор, как это и принято в международных компаниях.
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