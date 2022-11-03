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Украинские моряки: эстонский Департамент транспорта издевается над нами!

Яано Мартин Отс
Украинские моряки: эстонский Департамент транспорта издевается над нами!
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Украинский моряк Владислав Авдеев хочет получить свидетельство о более высокой профессиональной квалификации, чтобы получать более высокую зарплату и больше, чем раньше, помогать своей семье и соотечественникам, воюющим против России. В Эстонии это не кажется возможным.
Украинский моряк Владислав Авдеев хочет получить свидетельство о более высокой профессиональной квалификации, чтобы получать более высокую зарплату и больше, чем раньше, помогать своей семье и соотечественникам, воюющим против России. В Эстонии это не кажется возможным. Фото: Tairo Lutter

26-летний Владислав Авдеев, окончивший Одесское мореходное училище, до августа этого года плавал вахтенным штурманом на нефтеналивном танкере греческой компании. Когда стал приближаться к окончанию пятилетний срок действия его свидетельства о профессиональной квалификации, выданного в Украине, ему сообщили, что вместе с ним истекает и трудовой договор, как это и принято в международных компаниях.

Ему было предложено разобраться с бумагами и пройти дополнительное обучение, сдать экзамены и вернуться в компанию старшим вахтенным штурманом. Если до сих пор он получал зарплату примерно в 4000 евро в месяц, то более свидетельство о более высокой профессиональной квалификации означало бы почти двукратное увеличение зарплаты. У Авдеева в Украине девять членов семьи, единственным доходом которых является его жалованье моряка. Кроме того, он регулярно отдает часть своей зарплаты на поддержку украинских сил.

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