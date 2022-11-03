Пришли холода: цена газа в ЕС подскочила в два раза

Запоздалое, но неминуемое сезонное понижение температуры восстановило цену на газ на европейском рынке.

Контракт с поставкой «на день вперед» на хабе TTF в Нидерландах в среду закрылся на уровне $496 за тысячу кубометров - это в два раза больше, чем днем ранее ($225). Декабрьский фьючерс на TTF вырос до $1381, а февральский - до $1453.

Вслед за европейскими выросли и цены в Азии. Самый дорогой зимний – февральский – фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) стоит сейчас $1142.

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе за первые три дня новой недели составляет 21% по сравнению с 18% в среднем за прошлую неделю, сообщает ассоциация WindEurope.

Европейские терминалы СПГ, по данным Gas Infrastructure Europe, в первый день ноября работали с производительностью 59% по сравнению с 60% в среднем за октябрь.

Газопровод «Северный поток» полностью остановлен из-за ряда санкционных проблем с обслуживанием оборудования. Кроме того, в конце сентября взорваны две нитки первого «Северного потока» и одна «Северного потока – 2» вблизи датского острова Борнхольм.

Европа пока еще продолжает закачку газа в подземные хранилища.

Сейчас запасы выросли до 94,95%, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe. Прирост за последние отчетные сутки (1 ноября) составил 0,18 процентного пункта. В абсолютном значении в ПХГ накоплено более 102 млрд куб. м активного газа.

На данный момент превысили целевой 80-процентный уровень хранилища Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Чехии, Хорватии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии и Испании.

При этом в «Газпроме» предупреждают, что нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы, в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка.