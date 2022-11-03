Премьер-министр Кая Каллас сказала на пресс-конференции в четверг, что правительстве решило выкупить у частных предприятий причал, построенный в Палдиски для плавучего терминала СПГ, но не будет приобретать долю в арендовавшем терминал финском предприятии FSRU OY.
Каллас: правительство выкупит причал для СПГ-терминала
Каллас: правительство выкупит причал для СПГ-терминала
30 млн евро, выделенные в дополнительном бюджете на покупку доли в FSRU OY, планируется использовать для пополнения государственных газовых запасов, добавила Каллас.
Во вторник портал ERR написал, что Финляндия считает, что если эстонские предприятия хотят пользоваться приоритетом при покупке газа из терминала СПГ в Инкоо, то, согласно правилам ЕС, Эстония должна купить долю в терминале.
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