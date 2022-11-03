Каллас: правительство выкупит причал для СПГ-терминала

Премьер-министр Кая Каллас сказала на пресс-конференции в четверг, что правительстве решило выкупить у частных предприятий причал, построенный в Палдиски для плавучего терминала СПГ, но не будет приобретать долю в арендовавшем терминал финском предприятии FSRU OY.