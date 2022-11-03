Школа гражданского просвещения была одним из первых проектов по обучению русскоязычных постсоветских политиков. Она была основана сразу после краха СССР и в 1990-е проводила обучающие семинары для парламентских и муниципальных депутатов. С конца 2000-х, когда Россия уже неприкрыто начала сползать в авторитаризм, школа потеряла контакт с властью, но продолжила работать с журналистами и активистами. С начала войны в Украине школа работает в эмиграции. Ее основатели уверены, что это не только инерция и воспроизводство самих себя.
Мы из России ⟩ В тяжелые времена полезно думать
Историк философии, политолог и просветитель Юрий Сенокосов (1938) и его жена, искусствовед Елена Немировская (1939) тесно дружили с ведущим мыслителем 1970-80-х годов Мерабом Мамардашвили, отцом Александром Менем и другими влиятельным деятелями позднесоветской альтернативной мысли. В собранный ими «кухонный», отчасти диссидентский круг были вхожи сотрудники иностранных миссий в СССР. Поэтому им легко удалось передать представителям Совета Европы во время их визита в Москву в 1992 году проект Московской Школы Политических Исследований (МШПИ) и просьбу его поддержать. Эти же связи стали причиной ее быстрого учреждения. Целью школы было воспитание нового поколения российских политиков. Школа стала важнейшим хабом, в котором политики новой России повышали свою квалификацию с 1993 года и примерно до начала 2010-х годов. В 2012 году школа была в числе первых объявлена так наз. «иностранным агентом», а годом позже сменила название на «Школу гражданского просвещения», ее деятельность была сильно урезана, но регулярно продолжалась до 2022 года. В настоящее время семинары школы проходят в городах нового русского рассеяния, Совет Европы продолжает поддерживать этот проект. В сентябре 2022 года при поддержке фонда Леннарта Мери один из семинаров проходил в Таллинне. Rus.Postimees встречался с основателями школы, чтобы выяснить, зачем и кому нужна ее деятельность в эпоху, когда российские ракеты заглушают голос, произносящий что-либо разумное на русском языке.
Для чего задумывалась и возникала Школа политических исследований в первые постсоветские годы?
Юрий Сенокосов. Лена, давай ты первая!
Елена Немировская. Наш дружеский круг очень не любил Советский Союз и был поражен тем, что он так вдруг обвалился. Нельзя сказать, что нас это застало врасплох, но мы не знали, что с этим делать. В глубине советских времен казалось, что главное – это чтоб его не было. А что там дальше, уже никого не волновало, никто не делал никаких усилий. Разве что в каком-нибудь кусочке экономики были мысли на перспективу. И они думали, что юристы тоже думают о будущем, а оказалось, что – нет. Почти никто не думал. Мы все, находясь в разных кусочках жизни, не понимали, что надо, например, выстраивать независимые суды, независимые СМИ, общественные институты, без которых ничего не будет. Наличие разработок в сфере экономического анализа дало на начальном этапе постсоветской истории стимул идее, что экономика все спасет, поможет все обновить.
ЮС. Между прочим, марксистская в своей основе идея…
ЕН. Да, и гайдаровские реформы, возможно, спасли нас от голода. Я не экономист, я не знаю. Может быть, и да. Но не было никакого представления о необходимости создания формальных, но при этом работающих институтов государства, Я уже не говорю о гражданской жизни. Когда многомерная советская аудитория смогла выехать на Запад, она с интересом отнеслась к потребительским товарам. Но никто или почти никто не задался вопросом, что такое муниципалитет, например, и зачем он нужен, как он работает, как связан центр с регионами, и что означает автономия регионов. Первые опыты в этом направлении были бы неудачными, скорее всего, но стало бы понятно, что это нужное дело.
Радость по поводу обвала Советского Союза и отсутствие мыслей о будущем были нашими первыми поражениями. Выяснилось, что мы просто люди литературы. Мы читали белогвардейскую, диссидентскую, гулаговскую литературу. Но больше мы ничего не умели. И школа родилась в размышлении о нашем неумении жить иначе, чем в слегка подлатанной модели сталинского государства, сменившего рабское самодержавие. А еще о том, что даже в рассуждениях об институтах настоятельно необходимо перенести акцент со слова «государство» на слово «человек».
Как вы выходили на людей с Запада, которые начали приезжать на школу и рассказывать о своем опыте строительства государства на основе прав человека?
ЕН. Мы учились жить свободными людьми в несвободной стране, как это делал, например, Мераб Мамардашвили (который в 1961–66 годах он работал в Праге в редакции журнала «Проблемы мира и социализма» и успел побывать в таком количестве соц- и капстран, что за ним было не угнаться большинству его коллег, не говоря уже об остальных гражданах СССР – прим. ред.).
ЮС. Понятно, что нельзя было встречаться с иностранцами и не сообщать об этом в определенные ведомства. А мы встречались и не сообщали. Мы жили на Кутузовском проспекте и рядом с нами за забором – пусть и не за проволокой – жили работники посольств и сотрудники западных газет. У нас среди них появились друзья и именно они нам естественным образом помогли, когда мы решили создать школу для молодых политиков, депутатов Госдумы, региональных парламентариев. Мы думали: откуда в условиях отсутствия политической конкуренции взяться жизненному опыту, чтобы создавать разделенную власть? Оставалось спрашивать тех, у кого он был.
Действительно, экономика, с одной стороны, наука конкретная, а с другой – отвлеченная от обычных людей, поэтому в СССР были возможны попытки создания всяких моделей развития и осторожных перемен в плановой экономике. А публичной политики не было. И само это словосочетание устоялось в русском языке в лучшем случае лет десять назад…
ЕН. Точно.
ЮС. Из этого отсутствия мы тогда и исходили. Первые семинары прошли в апреле 1993 года. И там молодые люди, уже депутаты разных собраний, не могли задать вопросы экспертам. Не умели! Словаря не было, свободы спрашивать не было…
ЕН. Практики дискуссий не было…
ЮС. Либо стеснялись, либо просто не знали, о чем спрашивать, о чем говорить. Только в конце 1990-х люди начали понимать, что такое Запад не в потребительском, а моральном и интеллектуальном смысле. И практически сразу в следующем десятилетии начались ограничения. Особенно – после ареста Ходорковского (25 октября 2003 года – прим. ред.). Мне тогда в Российском союзе промышленников и предпринимателей сказали удивительную вещь. У них было собрание, и все решили, что «суд разберется». А если они будут заступаться, то хуже будет всем. Я уже тогда знал о существовании 39-й статьи Великой Хартии Вольностей («ни один человек не будет арестован, заключен в тюрьму или лишен владения иначе как по приговору равных пэров и по решению суда» – прим. ред.). Это английские бароны в XIII веке предъявили королю, чтобы тот прекратил их притеснять. С этого начинается соприкосновение с властью и требование учета своего присутствия.
Ельцин же просто раздал привилегии тем, кто его поддерживал. Они же не заработали деньги, они просто получили то, что им было нужно. Кто-то из них пытался освоить конкурентные формы, но воли к этому не хватило. Тест пройден не был. И тогда центр принятия решений перекочевал даже не к королю, как это часто происходило в средневековой Европе, если на каком-то участке ослаблялся папа, а к другой организации. Притом, что она не очень понимает, какие решения принимать. В экономике спецслужбы не разбираются и не должны. В политике – тоже, это приводной ремень государства, просто инструмент его права на насилие.
И у вас по этой причине после относительно стабильного десятилетнего периода начались проблемы?
ЮС. Мы считаем, что у школы было три периода. Первый шел с 1993-го до 2014-го на самом деле. С приходом Путина началось давление на региональных лидеров, но мы стабильно проводили семинары. Настоящие проблемы начались в 2013 году, когда нам предъявили претензии за якобы незаконное использование денег иностранного фонда, повесили штраф в шесть миллионов и присвоили статус «иностранного агента». После этого мы уже не могли выезжать, как раньше, в регионы. И второй период продолжался с 2014 по 2021, когда мы уже более узким составом собирались то в «Мемориале», то в Сахаровском центре. Уже не было, как раньше в Голицыно, по 120–150 участников, когда к нам, кроме депутатов, приезжали муниципальные работники, гражданские активисты, журналисты и т. д. Но фактическая работа продолжалась.
ЕН. Даже еще до всякого иноагентства депутаты к нам уже не ходили, это перестало быть для них карьерным лифтом. Воздух поменялся…
ЮС. Первоначально у нас в аудитории были представители ЛДПР и компартии, но уже через три года после участия у нас их из своих партий повыгоняли. Почему? Потому что они у нас на семинарах между собой начали разговаривать. Потом они уже в думе между собой продолжили разговаривать! А у них же там строго – это, как нам давно говорили, не место для дискуссий! В 1926 году это сказал Сталин, когда клеймил троцкистско-зиновьевскую оппозицию, а наш спикер (Борис Грызлов – прим. ред.) повторил. Так что наши семинары продолжались уже без парламентариев, ибо нечему было уже им у нас учиться. А третий период наступил уже 24 февраля 2022 года, я считаю. Мы и раньше все больше школ проводили за границей, а теперь и альтернатив нет.
А каков механизм проведения такой школы за границей?
ЮС. Главное – найти нормального партнера. Мы находили – в Испании, Италии, Швеции, Франции, Германии, Швейцарии. Всюду были партнеры.
Интересно, что вы перечисляете только «старую» Западную Европу.
ЮС. Да, только там. С Центральной Европой не сложилось. У нас были попытки навести мосты со странами Балтии, например, с Литвой, но они говорили: а нам не надо, мы уже члены Евросоюза, чтоб вы нам про демократию рассказывали, мы сами демократические страны. Появились филиалы школы на постсоветском пространстве. В Грузии еще в 1998 году. Потом в Армении и даже в Азербайджане, где директора школы в итоге посадили в 2013 году (Бакинская программа политических исследований под руководством Ильгара Мамедова была открыта в 2007 году и не возобновила работу после освобождения своего директора в 2015 году – прим. ред.). Появилось, ни много ни мало, 23 школы по образцу московской школы. Совет Европы создал ассоциацию школ политических исследований. И в 2020 году прокуратура России назвала ее «нежелательной организацией». Разумеется, без всяких юридических оснований. Мы были вынуждены выехать, причем на фоне пандемии, хотя и продолжали семинары. Они проходили по зуму, но это было уже совсем не то. Мы же не образовательное учреждение, здесь важно очное общение, энергетика, возникающая в пространстве, которое вы делите с другими. Даже технически очень сложно синхронизировать участников, которые выходят на связь из Великобритании, Индии, Америки, а по России – из Петербурга и Владивостока. Как только появилась возможность, мы возобновили встречи. Даже в этом году начиная с марта мы провели шесть семинаров. Еще до 24 февраля в Европе было много вынужденных мигрантов – из Беларуси, из Украины. Мы с Леной опасались, что на семинарах, где эти люди могли встретиться с россиянами, будут психологические срывы, конфликты. Но ничего такого не было. Семинары в этом году проходили в Польше, Литве, Латвии, в Эстонии впервые прошел сейчас, и ни разу не было трений. Наоборот, люди грамотные, мотивированные, с прекрасными и осмысленными вопросами друг к другу.
Зачем вообще проводить такие семинары сейчас, когда из-под русскоязычных проектов выбит смысловой фундамент, и его надо заново собирать?
ЮС. Мы и собираемся, чтобы его создать, собрав все свое мужество перед тем вызовом, который мы сейчас переживаем. Я на семинарах говорю, что в европейской цивилизации остаются два философа, которые помогают нам сохранять себя. Один из них – Декарт с его процедурой радикального сомнения, другой – Кант с его системой понятий, описывающих сферу трансцендентального опыта. Я повторял мысли Мераба, которые он произнес в докладе «Сознание и цивилизация» в Батуми 1984 году. Он говорил там о трех «К» – о Картезии (Cartesius – латинизированная форма французской фамилии Декарт – прим. ред.), Канте и Кафке. Говорил, что первый заложил наши представления о работе техники, второй научил размышлять о сознании, третий – создал образ неописуемого человека, переживающего ситуацию абсурда и своей предельной негативности. Мераб говорил об антропологической катастрофе, имея в виду 1917 год в России и ссылаясь на Кафку. Это в его текстах описано, как автоматизмы, клишированные действия снимают с человека ответственность и нейтрализуют его мысль, из-за чего такие катастрофы и стали возможны. Из цивилизации исчезает человеческое начало, что мы и наблюдаем. Речь не о слабостях человека, а о том, где он способен преодолеть свою «кривизну», по выражению Канта, и создать институты, которые служили бы поддержкой человека в его служении долгу, справедливости и правде. Сейчас мы вообще находимся на грани выживания, и об этом нужно думать.
Конечно, нужно. Но когда люди выживают, они о таких высоких вещах не думают. Кто к вам теперь ездит и зачем им это?
ЮС. У нас больше нет участников из России. Практически не осталось. На семинар в Таллинне должен был приехать Андрей Колесников (известный журналист и политический аналитик, до апреля 2022 года – руководитель программ Московского Карнеги-центра – прим. ред.), но не приехал, у него еще не было визы. Сам офис Карнеги-центра переехал в Берлин, но еще не вывез всех сотрудников. А Колесников переезжает в Финляндию, будет там работать. Вы спрашиваете, кто эти люди. Во-первых, есть наша старая сеть – через выпускников прошлых лет. Во-вторых, нас находят те, кто хотят вернуться в Россию, и не просто когда-нибудь и непонятно зачем, а уже зная, что нужно делать. Есть люди из штабов Навального, которых сейчас разбросало по миру, но которые верят, что весь этот ужас долго не продержится. Я пока лично предпосылок для скорого конца не вижу. Россия очень пострадала, 70 лет даром не прошло, прервался двухвековой путь европейского развития, выбраться очень трудно. Но люди молодого поколения и сейчас верят, что даже в самой страшной организации есть нормальные, то есть те, кто сами хотят свергнуть Путина. Они верят в это!
Означает ли, что школа теперь превратилась в поддерживающий институт? Что сеть уже создана, и сейчас главное – ее не потерять, не развеять по ветру? Вперед же невозможно двигаться. Во всяком случае, пока. Люди уехали за границу, их разметало, а вы не даете им выживать примитивно, держите в интеллектуальном тонусе?
ЮС. С нашей стороны есть желание продолжать и – тут вы правы – поддерживать, а с их стороны – желание участвовать. Мы же не затаскиваем сюда никого. И ни с кого денег не берем – постоянно занимаемся фандрайзингом. Это добровольное участие, когда у людей не остается ничего, кроме чисто содержательной мотивации. Это очень важно. Я не хочу употреблять слово «психотерапия», но это что-то близкое. Мы реально обсуждаем с включенными людьми реальные проблемы, которые стояли и продолжают стоять перед страной и теми, кто за нее ответственен. К нам продолжают заявляться люди из регионов России, которые хотят отточить свое умение мыслить. Научиться чему-то. И вернуться.
А с какими регионами России вы работали?
ЕН. Смоленск, Краснодар, Астрахань, Волгоград, Казань, Вологда, Пермь, Красноярск, Барнаул, Иркутск, Хабаровск…
Интересно, что вы называете в основном те регионы, которые не лишены субъектности из-за чрезмерной близости к Москве. То есть это как бы не Московское царство, не Москва и окрестности…
ОС. Конечно! И они там как раз более открытые, самостоятельные и продвинутые, чем в областях вокруг Москвы. Многие организаторы протестных акций – например, в Хабаровске – это выпускники наших программ.
ЕН. Люди, которых мы выпускали, что в лучшие годы, что сейчас, когда все, казалось бы, сократилось донельзя, всегда занимают активную общественную позицию. Неважно, за кого они – за Навального или за Ходорковского. Они просто активнее других. Поэтому многие из них за границей. Чем дальше от столиц, тем люди более искренние, по нашим наблюдениям. Неиспорченные.
Вы писали не раз, что человека нельзя научить, он должен научиться сам. Тогда зачем школа?
ЮС. Она для того, чтобы пробудить. Не научить, люди сами научатся. Или люди уже могут бодрствовать, но им нужен какой-то импульс. Чтобы они поняли, что они к чему-то призваны. Можно создать атмосферу, как в театре, где люди замирают от концовки, проникаются чем-то. У нас так тоже бывает – хотя бы один раз на семинаре, когда люди вдруг понимают, что молчание, которое вдруг повисло – оно не от напряжения, а наоборот. От переживания чего-то такого, чему нельзя научить.