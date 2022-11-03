Мы из России ⟩ В тяжелые времена полезно думать

ЮС. Первоначально у нас в аудитории были представители ЛДПР и компартии, но уже через три года после участия у нас их из своих партий повыгоняли. Почему? Потому что они у нас на семинарах между собой начали разговаривать. Потом они уже в думе между собой продолжили разговаривать! А у них же там строго – это, как нам давно говорили, не место для дискуссий! В 1926 году это сказал Сталин, когда клеймил троцкистско-зиновьевскую оппозицию, а наш спикер (Борис Грызлов – прим. ред. ) повторил. Так что наши семинары продолжались уже без парламентариев, ибо нечему было уже им у нас учиться. А третий период наступил уже 24 февраля 2022 года, я считаю. Мы и раньше все больше школ проводили за границей, а теперь и альтернатив нет.

ЮС. Да, только там. С Центральной Европой не сложилось. У нас были попытки навести мосты со странами Балтии, например, с Литвой, но они говорили: а нам не надо, мы уже члены Евросоюза, чтоб вы нам про демократию рассказывали, мы сами демократические страны. Появились филиалы школы на постсоветском пространстве. В Грузии еще в 1998 году. Потом в Армении и даже в Азербайджане, где директора школы в итоге посадили в 2013 году (Бакинская программа политических исследований под руководством Ильгара Мамедова была открыта в 2007 году и не возобновила работу после освобождения своего директора в 2015 году – прим. ред.). Появилось, ни много ни мало, 23 школы по образцу московской школы. Совет Европы создал ассоциацию школ политических исследований. И в 2020 году прокуратура России назвала ее «нежелательной организацией». Разумеется, без всяких юридических оснований. Мы были вынуждены выехать, причем на фоне пандемии, хотя и продолжали семинары. Они проходили по зуму, но это было уже совсем не то. Мы же не образовательное учреждение, здесь важно очное общение, энергетика, возникающая в пространстве, которое вы делите с другими. Даже технически очень сложно синхронизировать участников, которые выходят на связь из Великобритании, Индии, Америки, а по России – из Петербурга и Владивостока. Как только появилась возможность, мы возобновили встречи. Даже в этом году начиная с марта мы провели шесть семинаров. Еще до 24 февраля в Европе было много вынужденных мигрантов – из Беларуси, из Украины. Мы с Леной опасались, что на семинарах, где эти люди могли встретиться с россиянами, будут психологические срывы, конфликты. Но ничего такого не было. Семинары в этом году проходили в Польше, Литве, Латвии, в Эстонии впервые прошел сейчас, и ни разу не было трений. Наоборот, люди грамотные, мотивированные, с прекрасными и осмысленными вопросами друг к другу.