Зачем Европе просвещение на русском языке?

ЕН. Даже еще до всякого иноагентства депутаты к нам уже не ходили, это перестало быть для них карьерным лифтом. Воздух поменялся…

ЮС. Первоначально у нас в аудитории были представители ЛДПР и компартии, но уже через три года после участия у нас их из своих партий повыгоняли. Почему? Потому что они у нас на семинарах между собой начали разговаривать. Потом они уже в думе между собой продолжили разговаривать! А у них же там строго – это, как нам давно говорили, не место для дискуссий! В 1926 году это сказал Сталин, когда клеймил троцкистско-зиновьевскую оппозицию, а наш спикер (Борис Грызлов – прим. ред.) повторил. Так что наши семинары продолжались уже без парламентариев, ибо нечему было уже им у нас учиться. А третий период наступил уже 24 февраля 2022 года, я считаю. Мы и раньше все больше школ проводили за границей, а теперь и альтернатив нет.

А каков механизм проведения такой школы за границей?

ЮС. Главное – найти нормального партнера. Мы находили – в Испании, Италии, Швеции, Франции, Германии, Швейцарии. Всюду были партнеры.

Интересно, что вы перечисляете только «старую» Западную Европу.