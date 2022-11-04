Запросить разрешение на оружие можно будет дигитально

Когда законопроект вступит в силу, внутригосударственные документы на бумажном носители будут отменены. На бумажном носителе останутся документы разрешений, связанные с трансграничным перемещением оружия.

«Настало время перейти к полностью цифровой работе, чтобы полицейскому не приходилось вручную сравнивать разные регистры. Поэтому мы готовим совершенно новый регистр служебного и гражданского оружия, отвечающий всем современным потребностям и требованиям безопасности», – сказал Ляэнеметс.

Прежде всего, речь идет о повышении эффективности ходатайств на получение и продление разрешения на оружие. Этот проект был запущена еще в 2018 году. Изменения процедуры ходатайства сделают процесс более удобным для истца, а также позволит общаться с правительством без посещения учреждения.

«Важно отметить, что этот проект создан не из-за агрессии России против Украины. Процесс и рассмотрение подачи заявления или продления разрешения на ношение оружия для полиции не изменятся. Процедура просто будет перенесена в электронную базу данных, что позволит в режиме реального времени проверять сведения о судимости», – пояснил Ляэнеметс.

Он добавил, что собеседования и опросы по-прежнему будут проводиться очно, потому что при выдаче или продлении разрешения на оружие сотрудник полиции должен убедиться в том, что заявитель вменяем.