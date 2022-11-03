У Швеции есть очень небольшие шансы, что Анкара даст добро на ее заявку на вступление в НАТО до конца 2022 года и даже до всеобщих выборов в Турции в июне 2023 года, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на источники среди турецких официальных лиц.
СМИ: Турция вряд ли одобрит заявку на вступление Швеции в НАТО до конца 2022 года
«Турция вряд ли подпишет заявку Швеции на членство в НАТО до конца этого года, а шансы на это до выборов в следующем году также невелики (...) Швеция делает недостаточно для удовлетворения требований Турции, а повестка дня турецкого парламента на следующий год и так заполнена, заявили представители властей на условиях анонимности из-за конфиденциальности вопроса», – передает агентство.
Источники отмечают, что на фоне запланированного в четверг визита генсека НАТО Йенса Столтенберга в Анкару Турция рассчитывает на конструктивные шаги Стокгольма.
В то же время, уточнили источники, Анкару радует сотрудничество с ней Финляндии, также желающей вступить в альянс. Однако турецкие парламентарии проголосуют по заявке Финляндии лишь вместе с шведской заявкой.
Из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе пока не ратифицировали только Турция и Венгрия.
Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от обеих стран объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре.