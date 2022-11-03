Суд постановил взять cкандального бизнесмена Николая Осипенко под стражу

Нет никаких сомнений в том, что состояние здоровья Николая Осипенко неудовлетворительное, но окружной суд считает неверным вывод уездного суда о том, что жизни и здоровью Осипенко угрожает опасность в тюрьме. По данному делу имеется экспертное заключение, подготовленное 24 октября 2022 года, целью которого было установить, может ли Осипенко находиться под стражей. В нем эксперт высказал мнение об отсутствии прямых противопоказаний для ареста Осипенко при условии обеспечения назначенного ему лечения и регулярного ухода. Также необходимо иметь возможность обеспечить немедленную медицинскую помощь в случае ухудшения состояния его здоровья.

По мнению окружного суда, опасность совершения преступлений со стороны Осипенко высока, и в данном случае нет уверенности в том, что, оставаясь на свободе, он сможет воздержаться от продолжения совершения преступлений, в которых его подозревают. Тем более, что ему для этого даже не надо выходить из дома, так как там он до сих пор и занимался рабочими делами: для общения использовался телефон, встречи проходили у него дома и т.д. Суд пояснил, что такая позиция не оправдана даже тем, что ранее он не привлекался к уголовной ответственности. Арест лиц, ранее не привлекавшихся к уголовной ответственности, не исключено, если в их деле имеется высокий риск совершения преступлений, и, по мнению суда, дело Николая Осипенко – именно такой случай.