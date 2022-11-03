Сегодня, 3 ноября, Тартуский окружной суд отменил постановление Вируского уездного суда, согласно которому подозреваемый Николай Осипенко не был арестован. По мнению окружного суда, арест Осипенко необходим.
ВИДЕО ⟩ Суд постановил взять Николая Осипенко под стражу: он доставлен в тюрьму
На момент принятия судом решения бизнесмен находился у себя дома на базе отдыха Suvi в Алутагузе. Около 15:00 Николая Осипенко при помощи команды спасателей погрузили в машину скорой помощи и доставили в Вирускую тюрьму.
По мнению коллегии по уголовным делам Тартуского окружного суда, уездный суд справедливо установил, что в отношении Николая Осипенко имеются обоснованные подозрения в совершении им преступления и если он не будет арестован, он может продолжать преступную деятельность. В то же время, по мнению окружного суда, уездный суд безосновательно не взял Осипенко под стражу.
Главный вопрос в данном деле – состояние здоровья Осипенко и исключает ли оно его содержание под стражей. А именно, согласно ст. 127 (1) Уголовно-процессуального кодекса, среди прочего, при выборе меры пресечения оценивается и состояние здоровья подозреваемого. Районный суд сделал это, но, по мнению судебной коллегии по уголовным делам, обстоятельства, связанные со здоровьем Осипенко, были оценены неправильно.
В соответствии со ст. 127 (1) УПК, при выборе меры пресечения в том числе учитывается состояние здоровья подозреваемого. Уездный суд учел этот момент, но, по мнению коллегии по уголовным делам, обстоятельства, связанные со здоровьем Осипенко, были оценены неправильно, в связи с чем и было принято решение о невозможности ареста Осипенко.
При оценке состояния здоровья Осипенко защитник и уездный суд последовательно обращали внимание на заключение экспертизы, произведенной в 2019 году, и постановление о прекращении необоснованного уголовного дела того же года. Установлено, что, поскольку Осипенко много лет назад был признан неизлечимо больным, уголовное дело в отношении него было прекращено и, стало быть, в отношении него не могут быть произведены никакие процессуальные действия по данному делу, а тем более он не может быть заключен под стражу. Коллегия по уголовным делам Тартуского окружного суда с этим не согласна.
Нет никаких сомнений в том, что состояние здоровья Николая Осипенко неудовлетворительное, но окружной суд считает неверным вывод уездного суда о том, что жизни и здоровью Осипенко угрожает опасность в тюрьме. По данному делу имеется экспертное заключение, подготовленное 24 октября 2022 года, целью которого было установить, может ли Осипенко находиться под стражей. В нем эксперт высказал мнение об отсутствии прямых противопоказаний для ареста Осипенко при условии обеспечения назначенного ему лечения и регулярного ухода. Также необходимо иметь возможность обеспечить немедленную медицинскую помощь в случае ухудшения состояния его здоровья.
Оказание помощи регулируется законодательством, и эстонские тюрьмы могут ее предоставить. Важно отметить, что если тюрьма не может обеспечить необходимое лечение, человек немедленно передается на попечение необходимых специалистов. Таким образом, согласно экспертной оценке, при нахождении под стражей Осипенко был бы обеспечен всеми необходимыми условиями.
По мнению окружного суда, опасность совершения преступлений со стороны Осипенко высока, и в данном случае нет уверенности в том, что, оставаясь на свободе, он сможет воздержаться от продолжения совершения преступлений, в которых его подозревают. Тем более, что ему для этого даже не надо выходить из дома, так как там он до сих пор и занимался рабочими делами: для общения использовался телефон, встречи проходили у него дома и т.д. Суд пояснил, что такая позиция не оправдана даже тем, что ранее он не привлекался к уголовной ответственности. Арест лиц, ранее не привлекавшихся к уголовной ответственности, не исключено, если в их деле имеется высокий риск совершения преступлений, и, по мнению суда, дело Николая Осипенко – именно такой случай.
Окружной суд также установил, что в деле Осипенко основанием для ареста является риск уклонения от уголовного преследования.
Учитывая изложенное, арест Осипенко, по мнению судебной коллегии по уголовным делам, необходим. По мнению суда, состояние его здоровья не является препятствием и в качестве меры пресечения он должен содержаться под стражей в течение двух месяцев с момента его задержания.
Согласно УПК, постановление окружного суда вступает в силу немедленно, хотя дальнейшая процедура обжалования предусматривает, что у сторон есть 15 дней на подачу письменной жалобы в Тартуский окружной суд, сообщила пресс-служба суда второй инстанции.
«Как я прокомментирую? Суд так решил. Данное постановление можно обжаловать в течение 15 дней. И мой клиент хочет, чтобы я это сделал», – сказал защитник Николая Осипенко, присяжный адвокат Юри Леппик в разговоре с Rus.ERR.
6 октября Вируский уездный суд не взял под стражу подозреваемого Николая Осипенко. Окружной прокурор Алан Рюйтель подал жалобу на постановление окружного суда, в которой он просил отменить постановление уездного суда и арестовать подозреваемого. В то же время прокурор представил окружному суду и защитнику подготовленное 24 октября 2022 года экспертное заключение, согласно которому Осипенко может оставаться под стражей, если ему будет оказано соответствующее лечение.
Адвокат Юри Леппик просил оставить решение уездного суда без изменений и не применять к Николаю Осипенко меру пресечения в виде взятия под стражу. 22 апреля 2019 года защитник представил в окружной суд заключение экспертизы в отношении Осипенко, согласно которой последний неизлечимо болен. 25 октября окружной суд провел открытое слушание по апелляции.