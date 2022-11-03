Последняя домашняя игра «Левадии» в этом сезоне состоится в субботу

Перед 35-м туром бело-зелёные с 78 очками занимают второе место в общем зачёте. «Нарва Транс» расположился на седьмой строчке с 36 пунктами.

В этом сезоне с нарвитянами «Левадия» сыграла уже трижды. 20 апреля в Нарве одержали победу со счётом 1:0, через 10 дней на Arene Sportland была одержана еще одна уверенная победа - 6:0. 7 августа встреча в Нарве вновь завершилась победой бело-зелёных со счётом 1:0.

Перед двумя последними играми в сезоне «Левадия» лидирует по посещаемости. Домашние матчи в Премиум-лиге посетило 8393 человек, это в среднем 494 болельщика на каждой игре.