Жительницу Риги довели до отчаяния: никто не мог закрасить букву Z на электрощите

С Bez Tabu связалась жительница Иманты, женщина пенсионного возраста, пожелавшая остаться неназванной. 11 сентября она впервые заметил букву Z на распределительном щитке между многоквартирными домами на улице Даммес, передает RUS TVNET.

«Позвонила в полицию. Соединили с муниципальной полицией. Дежурный сказал: что вы хотите, чтобы мы сами приехали закрашивать?» – рассказывает жительница микрорайона.

В начале октября символ войны так и не был закрашен. Тогда рижанка обратилась уже в Государственную полицию. Но дни шли, наступила середина октября, а Z все оставалась на месте.

«Он [полицейский] сказал – мы завели дело. Я спросила – что будете делать? Сегодня, 27 октября, снова проходила мимо. Z все еще там. Будь я помоложе, купила бы баллончик и сама покрасила, но мне трудно передвигаться», – рассказала женщина.

Команда Bez Tabu прибыла в Иманту 28 октября. Незадолго до этого, вероятно, некий житель микрорайона устал терпеть и все-таки сам закрасил букву.

Муниципальная полиция похвалила рижанку за неравнодушие. «Конечно, в таком случае нужно обращаться в полицию. Не имеет большого значения, Государственная это полиция или муниципальная. Это больше компетенция Госполиции, поскольку она может возбуждать уголовные дела. Если мы получаем информацию, то передаем ее туда», – рассказал представитель муниципальной полиции Риги Том Садовскис.

Сотрудники полиции самоуправления Риги заявляют, что, получив информацию о символах, прославляющих военные преступления, правоохранители разыскивают виновных и одновременно связываются с владельцем территории и просят закрасить запрещенные рисунки. Конкретная территория, оскверненная символом Z, является частной собственностью. «Кто-то может сразу нанять маляра или купить краску и закрасить сам, это займет какое-то время. Мы можем привлечь к ответственности владельца за неприведенную в порядок территорию, но каждый случай мы рассматриваем индивидуально», – сообщил Садовскис.