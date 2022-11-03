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Бывший премьер Пакистана ранен, его автоколонну обстреляли во время марша протеста

BBC News Русская служба
Бывший премьер Пакистана ранен, его автоколонну обстреляли во время марша протеста
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BBC
Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан.
Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан. Фото: ARIF ALI

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан получил пулевое ранение в ногу, когда его автоколонну обстреляли в 150 км от крупного города Лахор на северо-востоке страны. Хан возглавлял марш протеста на столицу Исламабад с требованием досрочных выборов.

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан получил три или четыре огнестрельных ранения в ногу во время марша протеста на Исламабад, столицу Пакистана.

«Это было покушение на него, попытка политического убийства», – заявил Рауф Хасан.

На бывшего премьера напали в городе Вазирабад (190 километров от Исламабала). Преступник, вооруженный автоматом Калашникова, несколько раз выстрелил в контейнер, в котором ехал Хан и его соратники. По открытым данным, Хан использует для передвижений пуленепробиваемый контейнер.

В партии «Движение за справедливость», которую основал Хан, заявили, что он находится в безопасности. Кроме Хана ранения получили еще несколько человек. По одним данным, нападавший задержан; по другим, убит.

28 октября, второй раз за год, Имран Хан возглавил марш протеста на Исламабад. Участники акции вышли из города Лахор (375 километров от Исламабада), призывая провести новые выборы после того, как в апреле Имрана Хана отстранили от должности премьер-министра.

BBC
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