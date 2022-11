На этой неделе состоится предпоследнее Музейное воскресенье этого года

В Музее современного искусства Эстонии новая экспозиция посвящена компьютерным играм и соприкосновению цифрового и реального миров. Тематическая выставка Crawl out Through the Fallout родилась в сотрудничестве пяти артистов-геймеров: Марко Лаймре, Реймо Выза-Тангсоо, Мартина Бушманна, Камиль Лаурелли и Кейю Маазик. Они представляют компьютерные игры в контексте выставки современного искусства. В создании экспозиции использованы видео, инсталляция, фотографии и звуковое искусство. В ноябре по выставке будут организованы экскурсии на эстонском, русском, английском и украинском языках, а также дискуссии.