Выяснилось, сколько предприятия получили госпомощи в прошлом году

Общий объем государственной и малозначимой помощи уменьшился по сравнению с 2020 годом на 249,9 млн евро, или на 28,2 процента. Без государственной помощи в связи с COVID-19 в 2021 году было предоставлено 453,7 миллиона евро государственной помощи и малозначимой помощи, что по сравнению с 2020 годом больше на 33,8 млн евро, или на 8,1 процента, сообщило коммуникационное бюро правительства.