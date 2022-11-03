На заседании в четверг правительство рассмотрело обзор государственной и малозначимой помощи, предоставленной в Эстонии в 2021 году, согласно которой вместе с государственной помощью в связи с COVID-19 эстонские предприниматели получили 637,8 млн евро, из которых государственная помощь составила 87,9 процента.
Выяснилось, сколько предприятия получили госпомощи в прошлом году
Выяснилось, сколько предприятия получили госпомощи в прошлом году
Общий объем государственной и малозначимой помощи уменьшился по сравнению с 2020 годом на 249,9 млн евро, или на 28,2 процента. Без государственной помощи в связи с COVID-19 в 2021 году было предоставлено 453,7 миллиона евро государственной помощи и малозначимой помощи, что по сравнению с 2020 годом больше на 33,8 млн евро, или на 8,1 процента, сообщило коммуникационное бюро правительства.
Для обеспечения прозрачности государственной помощи Министерство финансов с 2008 года представляет правительству обзор предоставленной в Эстонии государственной и малозначимой помощи.
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