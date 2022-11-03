«Так дорогу лучше видно»: водители используют противотуманные фары при любом удобном случае

На этот раз полицейские решили напомнить водителям правила использования противотуманных фар. На снимке, сопровождающем публикацию, изображена приборная панель автомобиля, на которой стражи правопорядка заботливо обвели индикатор включения противотуманных фар.

В полиции задаются вопросом: «Какой вывод можно сделать, когда на панели проборов горит подобный индикатор?» Очевидно, за окном как минимум туман или сильные осадки, ухудшающие видимость. Также, скорее всего, ближний свет отключен, а вместо него включены противотуманные фары и габаритные огни.

Но реальность такова, что водители постоянно ездят с включенным ближним светом и и противотуманными фарами.

«Еще печальнее становится от того, что когда обращаешь внимание водителей на неправильное использование световых приборов, находятся и такие, которые и понятия не имеют, как правильно пользоваться переключателем. Некоторые настойчиво пытаются объяснить, что световые приборы были таким образом настроены в представительстве, а водитель никак не может их выключить», – пишут в своей публикации полицейские.

Водители заявляют, что при использовании ближнего света вместе с противотуманными фарами лучше видны обочины и выбегающие на дорогу звери. В этом была бы логика, если скорость автомобиля не превышала 40 км/ч. Противотуманные фары освещают дорогу на 15-20 метров. При большей скорости движения отреагировать на возникшую опасность будет гораздо сложнее.

Также стоит помнить, что задние противотуманные фонари можно использовать только за пределами населенного пункта. И только в условиях плохой видимости, обусловленной, например, туманом, сильным снегопадом, поднявшейся с дороги пылью и т.д.