Финляндия, вероятно, будет вынуждена снова закупать трубопроводный газ у России

С весны российская газовая госкорпорация «Газпром» требует оплаты за поставки топлива в рублях, на что Финляндия ответила отказом, после чего импорт газа из РФ прекратился. Ситуация может вскоре измениться, так как финская государственная газовая компания Gasum связана строгими условиями контрактов.

Газ не поступает по трубопроводу между Финляндией и Россией с весны.

Российская государственная компания «Газпром» потребовала оплаты в рублях, несмотря на то, что в контракте с покупателем, финской государственной компанией Gasum, предусмотрены расчеты в евро. Gasum не согласился оплачивать газ рублями, после чего «Газпром» прекратил поставки сырья в конце мая. Российский газ, однако, на протяжении всей войны продолжал поступать в Финляндию на танкерах в виде СПГ.

Gasum передал дело в Арбитражный суд и, похоже, развязка близка. Как сообщили представители компании Yle, решение ожидается в этом месяце.

Последствия арбитража могут при этом оказаться неожиданными. А именно: Финляндии, возможно, придется покупать трубопроводный газ – или платить ни за что. Если суд признает контракт действительным и обяжет «Газпром» принимать платежи в евро, Gasum фактически будет вынужден продолжать покупать российский трубопроводный газ.