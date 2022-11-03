Финляндия может быть вынуждена снова закупать трубопроводный газ у России. Второй вариант – платить восточному соседу ни за что, пишет Yle.
Финляндия, вероятно, будет вынуждена снова закупать трубопроводный газ у России
С весны российская газовая госкорпорация «Газпром» требует оплаты за поставки топлива в рублях, на что Финляндия ответила отказом, после чего импорт газа из РФ прекратился. Ситуация может вскоре измениться, так как финская государственная газовая компания Gasum связана строгими условиями контрактов.
Газ не поступает по трубопроводу между Финляндией и Россией с весны.
Российская государственная компания «Газпром» потребовала оплаты в рублях, несмотря на то, что в контракте с покупателем, финской государственной компанией Gasum, предусмотрены расчеты в евро. Gasum не согласился оплачивать газ рублями, после чего «Газпром» прекратил поставки сырья в конце мая. Российский газ, однако, на протяжении всей войны продолжал поступать в Финляндию на танкерах в виде СПГ.
Gasum передал дело в Арбитражный суд и, похоже, развязка близка. Как сообщили представители компании Yle, решение ожидается в этом месяце.
Последствия арбитража могут при этом оказаться неожиданными. А именно: Финляндии, возможно, придется покупать трубопроводный газ – или платить ни за что. Если суд признает контракт действительным и обяжет «Газпром» принимать платежи в евро, Gasum фактически будет вынужден продолжать покупать российский трубопроводный газ.
Дело в том, что между компаниями заключена долгосрочная сделка по норме «бери или плати». То есть покупатель обязан приобрести определенный объем газа, или же оплатить товар, даже не получая его. Такое же соглашение вынудило, например, хельсинкскую энергетическую компанию Helen продолжить закупки российского угля. Был альтернативный вариант: платить за уголь, который остался бы в России.
Gasum может в одностороннем порядке выйти из соглашения только в условиях форс-мажора. Если, например, финское государство внесет российский газ в санкционный список, либо в рамках европейских санкций, либо по собственному решению. Газ, однако, не входит в санкционный список Европейского Союза, а Финляндия не вводила национальных санкций против России.
Что же будет делать Gasum, если арбитраж решит в пользу продолжения поставок за евро? «Никаких решений в ту или иную сторону не принято. Сначала посмотрим, каков окончательный результат арбитражного разбирательства, а затем оценим ситуацию», – говорит высокопоставленный менеджер Gasum Ольга Вяйсянен.
Много вопросов еще остаются открытыми. Например, «Газпром» может просто отказаться выполнять решение арбитража. «Для России такая практика не в новинку», – напоминает профессор Кари Лиухто из Университета Турку.
Кроме того, «Газпром» может сам попытаться выйти из контракта, сославшись на форс-мажорные обстоятельства. Требование об оплате в рублях изначально исходило от российской администрации.
Эксперт: у России два пути
Профессор Вели-Пекка Тюнккюнен из Александровского института указывает на два возможных сценария, по которым будет действовать Россия, если арбитраж обяжет «Газпром» возобновить экспорт газа в Финляндию.
Во-первых, Россия может продолжать ограничивать поставки газа, как она это делает для большей части Европы. Идея в том, чтобы европейцам было некомфортно и холодно, и это должно заставить европейские страны вернуться к покупке российских энергоносителей.
В частности, российский трубопроводный газ по-прежнему поступает в Венгрию и Италию, где спрос на газ высокий.
В энергетической системе Финляндии газ играет гораздо меньшую роль, чем, например, в Центральной и Южной Европе. Газ в основном используется в промышленности и транспорте. Промышленный газ, между тем, успешно заменяется другим энергосырьем, а терминал СПГ в Инкоо скоро восполнит пробел от нехватки российского газа.
Другая возможность для России, по мнению Тюнккюнена, заключается в том, что она начнет поставлять трубопроводный газ в Финляндию и таким образом будет стремиться дестабилизировать общеевропейскую санкционную политику, ставя страны Европы в разные условия. Там, где испытывают дефицит газа, вряд ли благосклонно отнесутся к тому, что газовый поток идет в соседнюю страну.
Российский газ будет по-прежнему поступать в Финляндию по морю, по крайней мере в следующем году
Требование о закупках газа в рублях распространяется только на трубопроводный газ. Сжиженный природный газ, доставлялся в Финляндию в танкерах на протяжении всей войны.
Контракт Gasum на поставку СПГ также является сделкой «бери или плати». Поэтому Gasum придется платить за газ, даже если отказаться принимать товар. Контракт на поставку СПГ является долгосрочным, но точный срок его действия не разглашается.
«В конце этого года, например, он не закончится», – говорит Олга Вяйсянен из компании Gasum.