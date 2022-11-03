Уровень безработицы в еврозоне в сентябре упал до 6,6 процента

В ЕС в целом показатель удержался в месячном сравнении на 6 процентах, а за год упал на 0,7 процентных пункта, сообщает Eurostat.

По оценке Eurostat, в сентябре в ЕС было около 13 млн безработных, в том числе около 11 млн в еврозоне. По сравнению с августом число безработных сократилось в ЕС на 52 000, а в еврозоне на 66 000 человек. По сравнению с сентябрем 2021 года число безработных сократилось в ЕС примерно на 1,3 млн человек, а в еврозоне примерно на 1,1 млн человек.

В ЕС 2,7 млн безработных — молодежь в возрасте до 25 лет, в том числе около 2,2 млн в еврозоне. В ЕС и еврозоне показатель безработицы среди молодежи составил в сентябре 14,6 процента, за месяц он вырос в ЕС на 0,3 процентных пункта и в еврозоне на 0,2 процентных пункта. За год число безработных молодых людей сократилось в ЕС на 79 000, а в еврозоне на 50 000 человек.

Показатель безработицы среди женщин составил в ЕС 6,4 процента, как и в августе, а в еврозоне 7,1 процента, на 0,1 пункта меньше, чем в августе. Показатель безработицы среди мужчин в обоих регионах удержался в месячном сравнении на том же уровне – в ЕС он составил 5,7 процента, а в еврозоне 6,2 процента.

По данным Eurostat, в Эстонии уровень безработицы составил в сентябре 5,7 процента, как и в августе. По сравнению с сентябрем 2021 года рост составил 0,2 процентных пункта. Уровень безработицы среди молодежи за месяц упал на 0,1 пункта до 17,1 процента, год назад он составлял 15 процентов.