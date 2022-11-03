Сезонно скорректированный показатель безработицы в еврозоне в сентябре этого года упал по сравнению с августом с 6,7 до 6,6 процента, за год он упал на 0,7 процентных пункта.
Уровень безработицы в еврозоне в сентябре упал до 6,6 процента
В ЕС в целом показатель удержался в месячном сравнении на 6 процентах, а за год упал на 0,7 процентных пункта, сообщает Eurostat.
По оценке Eurostat, в сентябре в ЕС было около 13 млн безработных, в том числе около 11 млн в еврозоне. По сравнению с августом число безработных сократилось в ЕС на 52 000, а в еврозоне на 66 000 человек. По сравнению с сентябрем 2021 года число безработных сократилось в ЕС примерно на 1,3 млн человек, а в еврозоне примерно на 1,1 млн человек.
В ЕС 2,7 млн безработных — молодежь в возрасте до 25 лет, в том числе около 2,2 млн в еврозоне. В ЕС и еврозоне показатель безработицы среди молодежи составил в сентябре 14,6 процента, за месяц он вырос в ЕС на 0,3 процентных пункта и в еврозоне на 0,2 процентных пункта. За год число безработных молодых людей сократилось в ЕС на 79 000, а в еврозоне на 50 000 человек.
Показатель безработицы среди женщин составил в ЕС 6,4 процента, как и в августе, а в еврозоне 7,1 процента, на 0,1 пункта меньше, чем в августе. Показатель безработицы среди мужчин в обоих регионах удержался в месячном сравнении на том же уровне – в ЕС он составил 5,7 процента, а в еврозоне 6,2 процента.
По данным Eurostat, в Эстонии уровень безработицы составил в сентябре 5,7 процента, как и в августе. По сравнению с сентябрем 2021 года рост составил 0,2 процентных пункта. Уровень безработицы среди молодежи за месяц упал на 0,1 пункта до 17,1 процента, год назад он составлял 15 процентов.
Показатель безработицы среди мужчин составил в Эстонии 5,9 процента, как и в августе, за год он упал на 0,8 пункта. Показатель безработицы среди женщин составил в сентябре 5,5 процента, как и в августе, в сентябре прошлого года он составлял 4,4 процента.