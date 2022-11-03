Ломаченко после победы над Ортисом вернется на службу в тероборону

«У Ломаченко аналогичная ситуация, у меня такая же была. Он сейчас вернется домой, обратно вернется на службу. Я знаю, как нелегко было принять решение, тем более что он официально военнослужащий», - сказал Усик.

Напомним, 34-летний Василий Ломаченко после начала полномасштабного военного вторжения России вступил в тероборону Белгород-Днестровского в Одесской области. Украинский боксер долгое время не покидал страну и отказался от боя за звание абсолютного чемпиона мира.

30 октября единогласным решением судей Ломаченко в Нью-Йорке одержал трудную победу над американцем Джемейном Ортисом.