Чемпион WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) рассказал о том, что экс-чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) вернется на службу в тероборону, сообщает zn.ua.
Ломаченко после победы над Ортисом вернется на службу в тероборону
Ломаченко после победы над Ортисом вернется на службу в тероборону
«У Ломаченко аналогичная ситуация, у меня такая же была. Он сейчас вернется домой, обратно вернется на службу. Я знаю, как нелегко было принять решение, тем более что он официально военнослужащий», - сказал Усик.
Напомним, 34-летний Василий Ломаченко после начала полномасштабного военного вторжения России вступил в тероборону Белгород-Днестровского в Одесской области. Украинский боксер долгое время не покидал страну и отказался от боя за звание абсолютного чемпиона мира.
30 октября единогласным решением судей Ломаченко в Нью-Йорке одержал трудную победу над американцем Джемейном Ортисом.
На кону поединка не стояли чемпионские титулы, а украинец после поражения от Лопеса провел третий подряд бой без поясов.
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