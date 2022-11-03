Гонка чемпионата мира как инвестиция: туристы потратили в Финляндии 17 млн евро

Ралли в Финляндии впервые после пандемии прошло без каких-либо ограничений и количество посетителей оказалось впечатляющим – в течение четырех дней заезды посмотрело 230 000 человек, сообщается на домашней странице финского ралли.

Кроме того, на заезде в Юваскюля был установлен рекорд по числу зрителей – 19 500 человек.