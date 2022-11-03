Ралли Финляндии является одним из популярнейших этапов чемпионата мира и нынешнее число гостей подтвердило, что популярность этих гонок не снизилась.
Гонка чемпионата мира как инвестиция: туристы потратили в Финляндии 17 млн евро
Гонка чемпионата мира как инвестиция: туристы потратили в Финляндии 17 млн евро
Ралли в Финляндии впервые после пандемии прошло без каких-либо ограничений и количество посетителей оказалось впечатляющим – в течение четырех дней заезды посмотрело 230 000 человек, сообщается на домашней странице финского ралли.
Кроме того, на заезде в Юваскюля был установлен рекорд по числу зрителей – 19 500 человек.
Анализ также показал, что съехавшиеся на гонки туристы оставили в Юваскюля и Центральной Финляндии 17,5 млн евро.