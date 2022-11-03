Мир стремительно теряет ледники: на Килиманджаро, в Доломитах и США к 2050 году они растают

Примерно в трети объектов Всемирного наследия ООН ледники растают в течение трех десятилетий, утверждается в докладе ЮНЕСКО. В их числе – последние ледники горы Килиманджаро, ледники в Альпах и Йосемитском национальном парке в США.

Они будут таять независимо от действий мира по борьбе с изменением климата, считают авторы доклада.

Доклад, в котором даны прогнозы на основе спутниковых данных, обнародован накануне конференции по изменению климата COP27, которая состоится на следующей неделе в Египте.

Всего на 50 объектах Всемирного наследия ООН обнаружены около 18 600 ледников. Они составляют почти 10% оледенелой территории Земли и включают в себя известные туристические места и места, священные для местного населения.

Отступление и исчезновение ледников – одно из самых наглядных доказательств того, что климат Земли теплеет, говорится в докладе.

«Мы надеемся, что можем ошибаться, но у нас на руках научные доказательства, – говорит сотрудник проекта ЮНЕСКО Талес Карвальо Ресенде, один из авторов доклада. – Ледники – это один из важных индикаторов изменения климата, потому что их видно, мы реально можем их наблюдать».

Ледники в остальных двух третях объектов Всемирного наследия ООН еще можно спасти, но только если мир ограничит глобальное потепление полутора градусами Цельсия, утверждают авторы доклада.