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В Тартуской тюрьме скончался доставленный протрезвляться человек

BNS
В Тартуской тюрьме скончался доставленный протрезвляться человек
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Тартуская тюрьма.
Тартуская тюрьма. Фото: Kristjan Teedema

В Тартуской тюрьме скончался доставленный протрезвляться человек.

29 октября доставленный протрезвляться человек скончался, по предварительным данным, из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

Ранее, 28 сентября, доставленное в Тартускую тюрьму протрезвляться лицо скончалось в результате самоубийства. «Для того, чтобы в тюрьме не было самоубийств, ежедневно ведется работа по предупреждению и урегулированию психологических проблем заключенных, мы со всей серьезностью расследуем каждый случай самоубийства», – сообщила тогда тюремная служба.

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