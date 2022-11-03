В Тартуской тюрьме скончался доставленный протрезвляться человек.

Ранее, 28 сентября, доставленное в Тартускую тюрьму протрезвляться лицо скончалось в результате самоубийства. «Для того, чтобы в тюрьме не было самоубийств, ежедневно ведется работа по предупреждению и урегулированию психологических проблем заключенных, мы со всей серьезностью расследуем каждый случай самоубийства», – сообщила тогда тюремная служба.