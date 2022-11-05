Гоголь остается нашим современником

В тот момент он еще не знал, как повернутся события, но был готов к чудесному превращению. Начиная с того момента, когда Хлестаков начинает понимать, что его – неясно для него самого, по какой причине – возвеличивают и побаиваются, для него начинается акт творения: его ложь недалеко уходит от творческой фантазии поэта. Мечта – как ему кажется – вдруг обернулась явью и опьянила. Ложь почти бескорыстна (корыстной она станет во втором акте, в сцене взяток и во время фривольного обращения с Женой и Дочерью Мэра, когда герой хочет сразу обеих и пытается найти выход из пикантной ситуации. А в эпизодах первого акта спектакля он врет пока что без дальней цели, обманывает не только других, но и себя – и верит во все, что несёт с пьяных глаз. То, чего нет, для него, в этот момент импровизирующего поэму о себе самом и веря в нее, прекраснее и правдивее скучной и жалкой правды.