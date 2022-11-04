На онлайн-платформе «Народной инициативы» идет сбор подписей в поддержку изменения закона о привлечении к уголовной ответственности с 12 лет.
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В Пярну кипят страсти
В Пярну кипят страсти
Местный активист Олав Карулин, инициатор сбора подписей, заявил, что цель обращения состоит не в том, чтобы уголовно наказывать всех 12-летних воришек, таскающих конфеты, а в том, чтобы использовать эту возможности в серьезных случаях, когда ничего другого предпринять невозможно. Еще одна цель – вызвать дискуссию по данному вопросу.