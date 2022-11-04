В Пярну кипят страсти

Местный активист Олав Карулин, инициатор сбора подписей, заявил, что цель обращения состоит не в том, чтобы уголовно наказывать всех 12-летних воришек, таскающих конфеты, а в том, чтобы использовать эту возможности в серьезных случаях, когда ничего другого предпринять невозможно. Еще одна цель – вызвать дискуссию по данному вопросу.

«Большинство людей не знает, что сейчас у нас нет возможности наказывать несовершеннолетних, – сказал Карулин. – Наше общество порождает молодых преступников, потому что мы снисходительно относимся к 14-летним преступникам, а в случае с тех, кто моложе 14 лет, закон вообще не допускает никакого уголовного наказания».