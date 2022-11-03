Бывших афганских спецназовцев вербуют для войны в Украине. Кто эти вербовщики?

В специальном докладе о провале прошлогодней эвакуации, подготовленном для Конгресса США, американский конгрессмен Майкл Маккол отмечает, что оставшиеся без работы афганские спецназовцы «потенциально могут представлять риск для безопасности США, если их уговорят или заставят работать с противником, включая международные террористические группы, такие как "Исламское государство" или государственные субъекты, такие как Китай, Россия и Иран».

По некоторым оценкам, до 10 тысяч бывших спецназовцев могут принять приглашение воевать за российскую армию.

Коммандос Афганской национальной армии охраняет дорогу в районе Энжил провинции Герат 1 августа 2021 года, пока продолжаются стычки между Афганской национальной армией и талибами. Фото: HOSHANG HASHIMI/AFP

«Они готовы работать за 3-4 доллара в день в Пакистане или Иране или за 10 долларов в день в Турции, и если "Вагнер" или любая другая спецслужба придет к ним и предложит 1000 долларов, чтобы снова вернуться в строй, они не откажутся, – считает пожелавший остаться анонимным военный аналитик. – А если завербовать одного человека, он может привлечь половину своего старого подразделения, потому что они как братья, и очень скоро у вас будет целый взвод».

В предложениях о вербовке, которые есть у Foreign Policy, используется одна и та же формулировка, что наводит на мысль о централизованной операции.

«Все, кто хотел бы уехать в Россию, где лучше обращение и хорошие ресурсы: пожалуйста, пришлите мне ваше имя, имя отца и ваше воинское звание», – говорится в них.