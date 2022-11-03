Президент ЕЦБ: нужно найти процентную ставку, позволяющую удержать инфляцию в границах двух процентов

Глава ЕЦБ допустила, что в еврозоне в 2023 году можно ожидать умеренной рецессии, но, по ее мнению, это не успокоит инфляцию. Следовательно, ЕЦБ должен найти процентную ставку, которая позволит удержать инфляцию на желаемом уровне 2%.

Лагард подчеркнула, что в центре внимания должна быть стабильность цен, а целью ЕЦБ является инфляция на уровне 2%. Поэтому на каждом заседании ЕЦБ будет решаться, как лучше и эффективнее достичь этой цели, и ЕЦБ будет использовать все доступные инструменты для ее достижения.

Лагард подчеркнула, что, во-первых, необходимо прекратить любые меры, стимулирующие спрос. Центральный банк больше не должен стимулировать рынок, как это было во время пандемии «Covid-19».

«Инфляционные ожидания должны быть закреплены и стабилизированы», – подчеркнула Лагард.

Комментируя решение ФРС США на этой неделе повысить базовую процентную ставку на 0,75 п.п. – до 3,75-4%, Лагард указала, что еврозона находится в иной ситуации, чем США, например, отличается рынок труда – если в еврозоне на одного безработного приходится 0,3 вакансии, то в США – 1,7 вакансии.