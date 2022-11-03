Полиция: никакая ситуация не оправдывает умышленного наезда автомобилем на человека

Председатель фракции EKRE в Таллиннской горсобрании Март Каллас в темноте столкнулся с велосипедистом, который свернул перед его машиной.

Представители Пыхьяской префектуры написали в общественных медиа, что никакая ситуация или конфликт не оправдывают намеренного наезда на человека автомобилем. В отношении Марта Калласа (EKRE), который во вторник вступил в конфликт с велосипедистом на улицах Таллинна, в настоящее время проводится слушание сторон, после чего станет понятным, каким будет развитие произошедшего.