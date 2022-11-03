Представители Пыхьяской префектуры написали в общественных медиа, что никакая ситуация или конфликт не оправдывают намеренного наезда на человека автомобилем. В отношении Марта Калласа (EKRE), который во вторник вступил в конфликт с велосипедистом на улицах Таллинна, в настоящее время проводится слушание сторон, после чего станет понятным, каким будет развитие произошедшего.
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Полиция: никакая ситуация не оправдывает умышленного наезда автомобилем на человека
Полиция: никакая ситуация не оправдывает умышленного наезда автомобилем на человека
Пыхьяская префектура Департамента полиции и погранохраны указала в видео и тексте, размещенном на ее странице в Facebook, что никакая ситуация или конфликт не оправдывают умышленного наезда на человека автомобилем.