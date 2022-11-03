Чт, 3.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Полиция: никакая ситуация не оправдывает умышленного наезда автомобилем на человека

Тарво Мадсен
, журналист
Полиция: никакая ситуация не оправдывает умышленного наезда автомобилем на человека
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Председатель фракции EKRE в Таллиннской горсобрании Март Каллас в темноте столкнулся с велосипедистом, который свернул перед его машиной.
Председатель фракции EKRE в Таллиннской горсобрании Март Каллас в темноте столкнулся с велосипедистом, который свернул перед его машиной. Фото: Pardakaamera Salvestis

Представители Пыхьяской префектуры написали в общественных медиа, что никакая ситуация или конфликт не оправдывают намеренного наезда на человека автомобилем. В отношении Марта Калласа (EKRE), который во вторник вступил в конфликт с велосипедистом на улицах Таллинна, в настоящее время проводится слушание сторон, после чего станет понятным, каким будет развитие произошедшего.

Пыхьяская префектура Департамента полиции и погранохраны указала в видео и тексте, размещенном на ее странице в Facebook, что никакая ситуация или конфликт не оправдывают умышленного наезда на человека автомобилем.

В тексте написано, что каждый год в полицию поступают сообщения о приблизительно двадцати случаях дорожно-транспортных происшествий, причиной которым стала ярость. В большинстве случаев они препятствуют движению транспорта или создают опасную ситуацию, но, к сожалению, в некоторых ситуациях одна или обе стороны получают физические травмы.

Ключевые слова
Наверх