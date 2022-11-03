С 1 января 2023 года в Риге, как и во многих других городах Европы и мира, вводится так называемая туристическая пошлина, сообщили агентству LETA в Рижской думе.
С будущего года в Риге будет введена туристическая пошлина
Все места размещения туристов должны будут платить пошлину в размере одного евро за каждую ночь пребывания гостя, но не более десяти евро, если гость остается в столице дольше.
По данным самоуправления, такая пошлина широко применяется в Европе. Она введена во многих популярных туристических городах, таких как Берлин, Амстердам, Рим, Венеция, Вена, Брюссель, Лиссабон и других.
Размер пошлины различается в разных странах и городах, и существует несколько моделей ее расчета, например, фиксированная ставка по цене услуги, дифференцированная плата в зависимости от категории гостиницы или сезона, либо за каждую ночь проживания.
Например, в Литве туристический налог был введен в Каунасе с 2016 года, а в Вильнюсе с 2018 года.
Доходы от пошлины город будет использовать для реализации проектов, поддерживающих туризм или развитие туристической инфраструктуры и способствующих международной узнаваемости Риги.
Рижское самоуправление ранее планировало ввести пошлину с 2021 года, но из-за резкого сокращения числа туристов в период пандемии COVID-19 введение пошлины было отложено.
Не планируется облагать пошлиной ночевки детей в возрасте до 18 лет в местах размещения туристов.
До 10 января 2023 года плательщики пошлины должны электронно зарегистрироваться на портале latvija.lv, а затем ежемесячно представлять отчеты о количестве гостей и начисленной пошлине. Пошлина платится ежеквартально.