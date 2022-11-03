Не все буйные подростки живут в криминальной столице – Пярну, агрессивных несовершеннолетних можно встретить и в Тарту. В четверг днем в редакцию Tartu Postimees отправили видео, на котором одна девочка бьет сверстницу ногой по лицу, а другая – рукой.
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Очередное избиение подростка: буйных несовершеннолетних можно встретить и в Тарту
Очередное избиение подростка: буйных несовершеннолетних можно встретить и в Тарту
По словам приславшего видео читателя, это ученики Тартуской школы Форселиуса. На видео также прикрепелен текст: «ученики школы Форселиуса».
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