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Очередное избиение подростка: буйных несовершеннолетних можно встретить и в Тарту

Йенс Раавик
, журналист
Очередное избиение подростка: буйных несовершеннолетних можно встретить и в Тарту
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28 октября полиция возбудила уголовное дело для выяснения обстоятельств избиения несовершеннолетней девочки недалеко от торгового центра Lõunakeskus в Тарту.
28 октября полиция возбудила уголовное дело для выяснения обстоятельств избиения несовершеннолетней девочки недалеко от торгового центра Lõunakeskus в Тарту. Фото: Kuvatõmmis videost

Не все буйные подростки живут в криминальной столице – Пярну, агрессивных несовершеннолетних можно встретить и в Тарту. В четверг днем ​​в редакцию Tartu Postimees отправили видео, на котором одна девочка бьет сверстницу ногой по лицу, а другая – рукой.

По словам приславшего видео читателя, это ученики Тартуской школы Форселиуса. На видео также прикрепелен текст: «ученики школы Форселиуса».

28 октября полиция возбудила уголовное дело для выяснения обстоятельств избиения несовершеннолетней девочки недалеко от торгового центра Lõunakeskus в Тарту. В ходе расследования полиция предъявила обвинение двум ранее не судимым девочкам в избиении потерпевшей ногами и кулаками.

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