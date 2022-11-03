Очередное избиение подростка: буйных несовершеннолетних можно встретить и в Тарту

28 октября полиция возбудила уголовное дело для выяснения обстоятельств избиения несовершеннолетней девочки недалеко от торгового центра Lõunakeskus в Тарту.

Не все буйные подростки живут в криминальной столице – Пярну, агрессивных несовершеннолетних можно встретить и в Тарту. В четверг днем ​​в редакцию Tartu Postimees отправили видео, на котором одна девочка бьет сверстницу ногой по лицу, а другая – рукой.