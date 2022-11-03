Грядут изменения в законе? Министр внутренних дел обещает устроить перепись украинских беженцев

Согласно планируемому изменению, государство должно быть проинформировано, если лицо соответствует требованиям для получения временной защиты, но не ходатайствовало о ней, или если оно находилось в Эстонии до 24 февраля и поэтому не соответствует требованиям для получения временной защиты.