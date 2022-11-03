Грядут изменения в законе? Министр внутренних дел обещает устроить перепись украинских беженцев

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, МВД готовит возможную поправку к закону, согласно которой граждане Украины, временно пребывающие в Эстонии, будут обязаны сообщать государству свое местонахождение и контактную информацию.
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Согласно планируемому изменению, государство должно быть проинформировано, если лицо соответствует требованиям для получения временной защиты, но не ходатайствовало о ней, или если оно находилось в Эстонии до 24 февраля и поэтому не соответствует требованиям для получения временной защиты.
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