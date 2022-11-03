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В понедельник социал-демократы обсудят предложение центристов относительно Михкельсона

BNS
В понедельник социал-демократы обсудят предложение центристов относительно Михкельсона
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Фото: Eero Vabamägi / Postimees

По словам председателя фракции Социал-демократической партии в Рийгикогу Индрека Сааре, фракция соберется в понедельник, чтобы обсудить предложение Центристской партии о замене председателя комиссии по иностранным делам Марко Михкельсона.

«Насколько я понял, полиция дала свою оценку, которой предшествовало тщательное расследование обвинений и привлечение экспертов. Это одна сторона дела», – сказал Саар.

«Что вся эта история влечет за собой в политическом смысле, фракция социал-демократов должна обсудить и, вероятно, сформировать позицию», – добавил Саар. По его словам, следующее заседание фракции социал-демократов состоится в понедельник.

В четверг фракция Центристской партии Рийгикогу направила Партии реформ, партии «Отечество» и Социал-демократической партии свою позицию о том, что Марко Михкельсон не должен оставаться председателем парламентской комиссии по иностранным делам, и предложила найти нового лидера на его место в понедельник.

На прошлой неделе Postimees писал, что Марко Михкельсон попался на неуместных фотографиях ребенка. Против Михкельсона не было возбуждено уголовное дело, это было гражданское дело, а все соответствующие производства были закрыты.

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