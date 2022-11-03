В понедельник социал-демократы обсудят предложение центристов относительно Михкельсона

«Насколько я понял, полиция дала свою оценку, которой предшествовало тщательное расследование обвинений и привлечение экспертов. Это одна сторона дела», – сказал Саар.

«Что вся эта история влечет за собой в политическом смысле, фракция социал-демократов должна обсудить и, вероятно, сформировать позицию», – добавил Саар. По его словам, следующее заседание фракции социал-демократов состоится в понедельник.

В четверг фракция Центристской партии Рийгикогу направила Партии реформ, партии «Отечество» и Социал-демократической партии свою позицию о том, что Марко Михкельсон не должен оставаться председателем парламентской комиссии по иностранным делам, и предложила найти нового лидера на его место в понедельник.