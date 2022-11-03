Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 3 ноября: пресс-конференция правительства, эпидемия ВИЧ стабилизировалась и репортаж из самого фешенебельного квартала столицы
Сегодня в выпуске:
- «Газовая эпопея» продолжается - что будет с СПГ-терминалом в Палдиски? Правительство отчиталось о новых решениях: подробности в нашем сюжете!
- Короткие новости: для кого Институт развития здоровья открыл линию поддержки, достигнет ли оспа овец и коз границ Эстонии и почему в Нарве закроется пешеходный пограничный пункт.
- Эстония - на 4-м месте в Европе по заболеваемости вирусом иммунодефицита человека. Какие меры предпринимаются по борьбе с ВИЧ и когда эпидемия пойдет на спад?
- С миру по нитке: британца готовятся к бунтам из-за отключений электричества, Германия стремит ся притормозить рост цен, австралийцы отважно спасли кенгуру от гибели
- Как и где живут в эстонской столице успешные и богатые? Наш репортер заглянул в квартиры одного из наиболее фешенебельных жилых комплексов Таллинна
- Несмотря на свою хрупкость, глина и керамика очень долговечный материал, и что главное, изделия из них долго хранят тепло рук и дарят позитивные эмоции. Наша репортер отправилась на мастер-класс по гончарному ремеслу, чтобы в этом убедиться.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 3 ноября.