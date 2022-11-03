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«Новости в 7» за 3 ноября: пресс-конференция правительства, эпидемия ВИЧ стабилизировалась и репортаж из самого фешенебельного квартала столицы

Kanal 7
«Новости в 7» за 3 ноября: пресс-конференция правительства, эпидемия ВИЧ стабилизировалась и репортаж из самого фешенебельного квартала столицы
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Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.

Сегодня в выпуске:

- «Газовая эпопея» продолжается - что будет с СПГ-терминалом в Палдиски? Правительство отчиталось о новых решениях: подробности в нашем сюжете!

- Короткие новости: для кого Институт развития здоровья открыл линию поддержки, достигнет ли оспа овец и коз границ Эстонии и почему в Нарве закроется пешеходный пограничный пункт.

- Эстония - на 4-м месте в Европе по заболеваемости вирусом иммунодефицита человека. Какие меры предпринимаются по борьбе с ВИЧ и когда эпидемия пойдет на спад?

- С миру по нитке: британца готовятся к бунтам из-за отключений электричества, Германия стремит ся притормозить рост цен, австралийцы отважно спасли кенгуру от гибели

- Как и где живут в эстонской столице успешные и богатые? Наш репортер заглянул в квартиры одного из наиболее фешенебельных жилых комплексов Таллинна

- Несмотря на свою хрупкость, глина и керамика очень долговечный материал, и что главное, изделия из них долго хранят тепло рук и дарят позитивные эмоции. Наша репортер отправилась на мастер-класс по гончарному ремеслу, чтобы в этом убедиться.

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 3 ноября.

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