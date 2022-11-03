Хорошо живем: еврочиновники хотят построить на деньги налогоплательщиков частный отель

Politico пишет, что согласно полученным ими документам, председатель Европарламента Роберта Метсола хотела бы построить во Франции частную гостиницу для еврочиновников.

По планам Метсола, отель должен появиться в Страсбурге. Строить с нуля не нужно, потому что здание Salvador de Madariaga, которое уже находится в портфеле недвижимости учреждений Европейского Союза, может быть переоборудовано в отель.

Метсола обосновала желание построить гостиницу тем, что, поскольку и официальные и другие заинтересованные в этом вопросе лица ездят на заседания Европарламента в город Страсбург каждые пару месяцев, это оказывает давление на гостиничный сектор города. Это давление было бы решено за счет владения гостиницей, строительство которой затем финансировалось бы из средств Европейского Союза, т.е. из кармана налогоплательщика.

Согласно Politico, французскому правительству идея понравилась, и оно предложило Метсола купить еще одну недвижимость в Страсбурге, здание под названием Osmos.

Против плана выступили члены Европарламента от демократов, социалистов и зеленых.