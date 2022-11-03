МАГАТЭ не нашло признаков «грязной бомбы» на украинских объектах, проверенных по требованию России

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не выявило никаких признаков незаявленной ядерной деятельности на трех объектах в Украине, на которые Россия указывала как на места, где якобы создается «грязная бомба».

Как сказано в заявлении МАГАТЭ, инспекторы организации по приглашению Украины получили беспрепятственный доступ в Институт ядерных исследований в Киеве, на Восточный горно-обогатительный комбинат в Желтых Водах и на производственное объединение «Южный машиностроительный завод» в Днепре.

«Агентство не нашло никаких указаний на незаявленные ядерную деятельность и материалы в этих местах», – говорится в заявлении организации.

На минувшей неделе Россия устами нескольких высокопоставленных военных и дипломатов утверждала, что Украина готовится применить на своей территории так называемую «грязную бомбу» - неядерное взрывное устройство, разбрасывающее радиоактивное вещество по определенной площади, – и затем обвинить в этом Россию.

С 23 октября министр обороны Сергей Шойгу и начальник генерального штаба Валерий Герасимов обзванивали своих коллег из ведущих стран мира с предупреждением об этой опасности. Президент Владимир Путин позже рассказал, что лично дал им такое поручение.