В таллиннском вытрезвителе в октябре побывали 487 человек

Иностранцев среди доставленных в вытрезвитель было 38, в том числе четыре женщины – две из Украины и по одной из Франции и Латвии. Среди 34 мужчин-иностранцев 25 были из Украины, по два из Латвии и Молдовы и по одному из Великобритании, Франции, Литвы, Италии и Швеции.