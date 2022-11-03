В таллиннском вытрезвителе в октябре побывали 487 человек, в том числе 51 женщина.
В таллиннском вытрезвителе в октябре побывали 487 человек
В таллиннском вытрезвителе в октябре побывали 487 человек
Иностранцев среди доставленных в вытрезвитель было 38, в том числе четыре женщины – две из Украины и по одной из Франции и Латвии. Среди 34 мужчин-иностранцев 25 были из Украины, по два из Латвии и Молдовы и по одному из Великобритании, Франции, Литвы, Италии и Швеции.
В 2018 году во всех двадцати камерах вытрезвителя было установлено видеонаблюдение, чтобы обеспечить безопасность помещенных вытрезвляться и следить за состоянием их здоровья.
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