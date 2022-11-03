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Рейнсалу: более тесная интеграция Украины с НАТО укрепит безопасность Эстонии

rus.postimees.ee
Рейнсалу: более тесная интеграция Украины с НАТО укрепит безопасность Эстонии
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Урмас Рейнсалу.
Урмас Рейнсалу. Фото: Michal Cizek

Сегодня министр иностранных дел Урмас Рейнсалу представил членам правительства план действий по укреплению отношений между НАТО и Украиной. План действий объединяет принципы и предложения о том, как продолжить всестороннюю помощь Украине и укрепить отношения между НАТО и Украиной.

По словам Рейнсалу, Украина нуждается в долгосрочной поддержке в противостоянии агрессивной войне России и интеграции в евроатлантические структуры. «Украина также борется за европейскую безопасность и важные для нас ценности. Наша поддержка Украины, союзников и всего альянса поможет противостоять угрозе со стороны России», – подчеркнул глава МИД.

Не менее важно для Эстонии шаг за шагом интегрировать Украину в возможные форматы партнерство с НАТО посредством практического сотрудничества. В своей деятельности Эстония также опирается на решение Бухарестского саммита 2008 года, в ходе которого было заявлено, что Украина станет членом НАТО.

29-30 В ноябре в Бухаресте состоится встреча министров иностранных дел, на которой в том числе будут обсуждаться отношения между НАТО и Украиной.

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