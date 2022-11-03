Рейнсалу: более тесная интеграция Украины с НАТО укрепит безопасность Эстонии

По словам Рейнсалу, Украина нуждается в долгосрочной поддержке в противостоянии агрессивной войне России и интеграции в евроатлантические структуры. «Украина также борется за европейскую безопасность и важные для нас ценности. Наша поддержка Украины, союзников и всего альянса поможет противостоять угрозе со стороны России», – подчеркнул глава МИД.

Не менее важно для Эстонии шаг за шагом интегрировать Украину в возможные форматы партнерство с НАТО посредством практического сотрудничества. В своей деятельности Эстония также опирается на решение Бухарестского саммита 2008 года, в ходе которого было заявлено, что Украина станет членом НАТО.