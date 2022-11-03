В трех небоскребах Москва-Сити вечером в четверг отключилось электричество - в том числе в той башне, где размещаются несколько министерств. Министры в это время должны были участвовать в селекторном совещании с президентом Владимиром Путиным, пишет Русская служба Би-би-си.
В башнях Москва-Сити пропал свет. Там были министры, у которых шло совещание с Путиным
В трех небоскребах Москва-Сити вечером в четверг отключилось электричество – в том числе в той башне, где размещаются несколько министерств. Министры в это время должны были участвовать в селекторном совещании с президентом Владимиром Путиным.
Электричество отключилось в комплексе «IQ-квартал», в котором, в частности, расположены три министерства – минэкономразвития, минпромторг, минкомсвязи, пишет РБК.
Путин в это время проводил совещание с членами правительства, и по трансляции было видно, что министр экономического развития Максим Решетников и министр торговли Денис Мантуров сидят в своих кабинетах в темноте.
Их квадратики на экране в помещении, откуда со времен пандемии выходит на связь Путин, были черными.
«Не помешает вам сделать доклад»
Слово Решетникову дали уже после того, как в его кабинете включился свет. Путина это не остановило.
«Надеюсь, что ремонтные работы, которые там в комплексе у вас ведутся, не помешают вам сделать доклад», – сказал он к министру.
По трансляции также было видно, как к Путину подходил кто-то из его помощников и что-то говорил на ухо.
В московском управлении МЧС сообщили, что в башнях в 18:10 сработала пожарная сигнализация, при этом спасатели не обнаружили признаков возгорания. «В 18:58 электроснабжение восстановлено», – заявили в пресс-службе агентству «Москва».
«Ложная пожарная тревога сработала после скачка напряжения, в результате скачка отключилось электричество. Из здания выведены примерно 100 человек», – сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Собеседник РИА Новости подтвердил, что в «в трех башнях было отключение электроэнергии».
«Лифты встали, люди стали самостоятельно убывать. Большинство людей уже вернулись домой», – сказал собеседник агентства.
«Офис, конечно, модный»
«IQ-квартал» - многофункциональный комплекс, находящийся на территории делового центра Москва-Сити, он включает в себя жилые панорамные апартаменты и высокотехнологичные офисы, говорится на его сайте. Проект состоит из трех монолитных башен высотой 22, 33 и 42 этажа. В архитектурном облике «преобладают ультрасовременные мотивы», сказано в описании комплекса.
В его состав входит правительственный комплекс – «Башня министерств». Все ведомства поместились в одной из высоток. Министерство промышленности и торговли занимает 30-36-й этажи, а также 13-й этаж. Министерство экономического развития – 17-29-й этажи. Министерство связи и цифрового развития – 14-15-й и 10-12-й этажи. Кроме того, в небоскребе сидят чиновники Росстандарта, Ростуризм (недавно упразднен), Федерального агентства по делам национальностей и другие ведомства.
Переезд министерств состоялся в марте 2019 года. Не всем чиновникам там понравилось. «Офис, конечно, модный и красивый, но никакой приватности», – жаловался сотрудник минэкономразвития в интервью The Bell.
В Москва-Сити могли переехать еще 14 министерств, за исключением силового блока и МИД России, писала в августе 2019 года газета «Коммерсант». Однако они не переехали.