В башнях Москва-Сити пропал свет. Там были министры, у которых шло совещание с Путиным

В трех небоскребах Москва-Сити вечером в четверг отключилось электричество – в том числе в той башне, где размещаются несколько министерств. Министры в это время должны были участвовать в селекторном совещании с президентом Владимиром Путиным.

Электричество отключилось в комплексе «IQ-квартал», в котором, в частности, расположены три министерства – минэкономразвития, минпромторг, минкомсвязи, пишет РБК.

Путин в это время проводил совещание с членами правительства, и по трансляции было видно, что министр экономического развития Максим Решетников и министр торговли Денис Мантуров сидят в своих кабинетах в темноте.

Их квадратики на экране в помещении, откуда со времен пандемии выходит на связь Путин, были черными.

«Не помешает вам сделать доклад»

Слово Решетникову дали уже после того, как в его кабинете включился свет. Путина это не остановило.

«Надеюсь, что ремонтные работы, которые там в комплексе у вас ведутся, не помешают вам сделать доклад», – сказал он к министру.

По трансляции также было видно, как к Путину подходил кто-то из его помощников и что-то говорил на ухо.

В московском управлении МЧС сообщили, что в башнях в 18:10 сработала пожарная сигнализация, при этом спасатели не обнаружили признаков возгорания. «В 18:58 электроснабжение восстановлено», – заявили в пресс-службе агентству «Москва».