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В Тарту лесовоз снес ограничитель высоты

Райму Хансон
В Тарту лесовоз снес ограничитель высоты
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ДТП в Тарту.
ДТП в Тарту. Фото: Jürgen Puistaja

Сегодня, в 18:57, Департамент транспорта зафиксировал инцидент на транспортной развязке на окраине Тарту. Прицеп лесовоза снес указатель высоты на дорогу. Полицейские начали регулировать движение.

По словам очевидца аварии, водитель начал самостоятельно убирать поврежденный ограничитель высоты. Водитель пояснил, что раньше проезжал там с таким же грузом без проблем, и подозревает, что кто-то задел ограничитель еще до него.

В 20:00 Департамент транспорта объявил, что дорога снова свободна для движения.

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