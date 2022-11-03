Сегодня, в 18:57, Департамент транспорта зафиксировал инцидент на транспортной развязке на окраине Тарту. Прицеп лесовоза снес указатель высоты на дорогу. Полицейские начали регулировать движение.
В Тарту лесовоз снес ограничитель высоты
В Тарту лесовоз снес ограничитель высоты
По словам очевидца аварии, водитель начал самостоятельно убирать поврежденный ограничитель высоты. Водитель пояснил, что раньше проезжал там с таким же грузом без проблем, и подозревает, что кто-то задел ограничитель еще до него.
В 20:00 Департамент транспорта объявил, что дорога снова свободна для движения.