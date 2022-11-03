Премьер-министр Израиля поздравил Биньямина Нетаньяху с победой на выборах; ожидается, что тот снова возглавит правительство

Государство Израиль превыше любых политических соображений, и я желаю Нетаниягу успеха ради народа Израиля и государства. <…> Я проинструктировал все подразделения офиса премьер-министра приготовиться к передаче власти.

Ожидается, что блок с участием партии Нетаниягу «Ликуд» получит как минимум 64 места из 120 мест в Кнессете. Коалиция с участием партии Лапида «Еш Атид» получит 50 или 51 место, пишет Associated Press.

Биньямин Нетаньяху ушел с поста премьер-министра в 2021 году после 12 лет во главе правительства. Годом позднее коалиция, добившаяся его отстранения от власти, распалась, и были назначены внеочередные выборы – пятые с апреля 2019 года.