Премьер-министр Израиля Яир Лапид поздравил Биньямина Нетаньяху с победой на внеочередных парламентских выборах, которые прошли 1 ноября, пишет Meduza.
Премьер-министр Израиля поздравил Биньямина Нетаньяху с победой на выборах; ожидается, что тот снова возглавит правительство
Государство Израиль превыше любых политических соображений, и я желаю Нетаниягу успеха ради народа Израиля и государства. <…> Я проинструктировал все подразделения офиса премьер-министра приготовиться к передаче власти.
Ожидается, что блок с участием партии Нетаниягу «Ликуд» получит как минимум 64 места из 120 мест в Кнессете. Коалиция с участием партии Лапида «Еш Атид» получит 50 или 51 место, пишет Associated Press.
Биньямин Нетаньяху ушел с поста премьер-министра в 2021 году после 12 лет во главе правительства. Годом позднее коалиция, добившаяся его отстранения от власти, распалась, и были назначены внеочередные выборы – пятые с апреля 2019 года.
Нетаньяху проходит обвиняемым по трем уголовным делам, связанным со взяточничеством, мошенничеством и злоупотреблением доверием. Его партнер по коалиции, ультраправый политик Итамар Бен Гвир, по данным СМИ, заявлял, что хочет изменить законодательство так, что процесс против Нетаньяху будет прекращен.