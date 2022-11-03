Кампания по сдаче оружия дала неожиданный результат

Руководитель группы Пярнуского полицейского участка Кристи Лаас сказала, что если в первые годы кампании люди больше сообщали о незаконном оружии и взрывчатых веществах, то уже в прошлом году стало заметно, что количество сданных предметов начало уменьшаться. В этом году ни одно из сданных ружей или патронов не попало в Пярнускую полицию.