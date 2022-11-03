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Кампания по сдаче оружия дала неожиданный результат

Кати Саагим Грете-Лийза Сихвер
Кампания по сдаче оружия дала неожиданный результат
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Данное оружие нашли под полом старого здания.
Данное оружие нашли под полом старого здания. Фото: Lääne prefektuur

В октябре людей призвали сдать незаконное оружие и взрывчатые вещества. Если в предыдущие годы, во время кампании, в Пярнуском отделении полиции скопилось некоторое количество стрелкового оружия и сотни, а то и тысячи патронов, то результаты этого года удивили.

Руководитель группы Пярнуского полицейского участка Кристи Лаас сказала, что если в первые годы кампании люди больше сообщали о незаконном оружии и взрывчатых веществах, то уже в прошлом году стало заметно, что количество сданных предметов начало уменьшаться. В этом году ни одно из сданных ружей или патронов не попало в Пярнускую полицию.

Лаас посчитала, что причина кроется в том, что люди, у которых дома остались старые патроны или оружие, уже отдали их в первые годы кампании, и в их домах просто больше нет нелегальных предметов.

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