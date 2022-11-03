В октябре людей призвали сдать незаконное оружие и взрывчатые вещества. Если в предыдущие годы, во время кампании, в Пярнуском отделении полиции скопилось некоторое количество стрелкового оружия и сотни, а то и тысячи патронов, то результаты этого года удивили.
Для подписчиков
Кампания по сдаче оружия дала неожиданный результат
Кампания по сдаче оружия дала неожиданный результат
Руководитель группы Пярнуского полицейского участка Кристи Лаас сказала, что если в первые годы кампании люди больше сообщали о незаконном оружии и взрывчатых веществах, то уже в прошлом году стало заметно, что количество сданных предметов начало уменьшаться. В этом году ни одно из сданных ружей или патронов не попало в Пярнускую полицию.