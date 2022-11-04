Опрос: половина жителей Эстонии имеют непогашенные кредиты

По словам директора Союза страховых обществ Эстонии Марта Йессе, чаще всего кредитными обязательствами обременены люди в возрасте 31-40 лет, люди с более высоким доходом и родители с детьми. «При возникновении проблем со здоровьем существует высокий риск появления проблем и с возвратом кредита. Если бы один из членов семьи стал нетрудоспособным или семья потеряла один из своих постоянных источников дохода, то 26% семей в нашей стране не справились бы со своими денежными обязательствами, – сказал Март Йессе. – Люди могли бы снизить этот риск при помощи страхования жизни, чтобы, получив страховое возмещение, легче пережить сложное время. В условиях обостряющегося экономического кризиса снизить риски семьям просто необходимо. С другой стороны, лишь половина заемщиков оформили страхование жизни».

Результаты исследования показали, что страхование жизни имеется у 30% населения и только у половины заемщиков.

Согласно исследованию, финансовая стабильность без привычного дохода одного члена семьи зависит от уровня суммарного дохода семьи – чем более она обеспечена, тем легче будет справляться с обязательствами всем ее членам. По оценке 54% людей, они справились бы, оставшись без зарплаты одного члена семьи.