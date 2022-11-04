Согласно опросу, проведенному Союзом страховых обществ Эстонии (ССОЭ) и фирмой Turu-uuringute AS, у половины жителей Эстонии имеются непогашенные кредиты. В то же время четверть жителей Эстонии не справились бы с обязательствами в случае потери доходов одного члена семьи.
Опрос: половина жителей Эстонии имеют непогашенные кредиты
По словам директора Союза страховых обществ Эстонии Марта Йессе, чаще всего кредитными обязательствами обременены люди в возрасте 31-40 лет, люди с более высоким доходом и родители с детьми. «При возникновении проблем со здоровьем существует высокий риск появления проблем и с возвратом кредита. Если бы один из членов семьи стал нетрудоспособным или семья потеряла один из своих постоянных источников дохода, то 26% семей в нашей стране не справились бы со своими денежными обязательствами, – сказал Март Йессе. – Люди могли бы снизить этот риск при помощи страхования жизни, чтобы, получив страховое возмещение, легче пережить сложное время. В условиях обостряющегося экономического кризиса снизить риски семьям просто необходимо. С другой стороны, лишь половина заемщиков оформили страхование жизни».
Результаты исследования показали, что страхование жизни имеется у 30% населения и только у половины заемщиков.
Согласно исследованию, финансовая стабильность без привычного дохода одного члена семьи зависит от уровня суммарного дохода семьи – чем более она обеспечена, тем легче будет справляться с обязательствами всем ее членам. По оценке 54% людей, они справились бы, оставшись без зарплаты одного члена семьи.
Руководитель отделения страхования рисков Swedbank Элерийн Рейнманн советует оформить страхование жизни всем членам семьи, в которой есть дети. «Независимо от того, есть ли у семьи финансовые обязательства, семьи с детьми особенно ранимы в финансовом плане. Если у одного из родителей возникнут серьезные проблемы со здоровьем, произойдет несчастный случай или наступит смерть, то семья может не справиться с заемными обязательствами, но страхование жизни может покрыть остаток жилищного займа. Кроме того, страхование жизни поможет в случае смерти главного кормильца покрыть и повседневные расходы, включая расходы в связи с детьми и хозяйственные расходы», - сказала Рейнманн.
«При выборе страховой суммы при страховании жизни рекомендуем учитывать остаток всех своих финансовых обязательств и хотя бы сумму двухлетнего хода, чтобы иметь достаточную денежную подушку», – отметила она.
Согласно исследованию, заем есть у 49 процентов населения в возрасте от 18 до 64 лет. Остаток займа в сумме до 10 000 евро имеется у 17 процентов, остаток от 10 до 30 тысяч у 13 процентов, а у пятой части остаток займа превышает 30 тысяч евро.
В марте в сотрудничестве ССОЭ и Turu-uuringute AS было проведено исследование «Страхование и отношение к услугам страхования», в рамках которого на вопросы веб-анкеты ответили 1003 человека в возрасте от 18 до 64 лет.
ССОЭ – это специализированная организация, которая объединяет всех страховщиков, ведущих деятельность в Эстонии, развивает страхование и практику предотвращения ущерба, а также анализирует и публикует статистику в сфере страхования. ССОЭ организует разрешение страховых споров через страховой примирительный орган.