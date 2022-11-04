В эти выходные хоккеисты Panter и Kurbads встретятся в ледовом холле Хааберсти

На данный момент у Panter и Kurbads по 12 очков, по разнице шайб у таллиннского клуба преимущество.

Начиная с пятничной игры, трансляцию будет вести OHO TV, матч будут комментировать Арго Кунгла на эстонском и Алексей Эртти на русском языке.

Оставшиеся два матча хоккейной лиги Coolbet пройдут в Ида-Вирумаа. В субботу в 16:10 в нарвском ледовом холле встретятся нарвский PSK и кохтла-ярвеский Viru Sputnik, в прямом эфире на OHO TV матч будут комментировать Марко Рооден (на эстонском языке) и Алексей Коханенко (на русском языке).

В воскресенье в 16:00 на катке в Кохтла-Ярве сыграют Viru Sputnik и действующий чемпион Tartu Välk 494.