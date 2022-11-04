Хоккейная лига Coolbet в эти выходные предложит захватывающее сражение между командами, разделяющими лидерство: таллиннские "пантеры" скрестят клюшки с рижским «Курбадс» в пятницу и субботу в 18:10 в ледовом холле Хааберсти.
В эти выходные хоккеисты Panter и Kurbads встретятся в ледовом холле Хааберсти
На данный момент у Panter и Kurbads по 12 очков, по разнице шайб у таллиннского клуба преимущество.
Начиная с пятничной игры, трансляцию будет вести OHO TV, матч будут комментировать Арго Кунгла на эстонском и Алексей Эртти на русском языке.
Оставшиеся два матча хоккейной лиги Coolbet пройдут в Ида-Вирумаа. В субботу в 16:10 в нарвском ледовом холле встретятся нарвский PSK и кохтла-ярвеский Viru Sputnik, в прямом эфире на OHO TV матч будут комментировать Марко Рооден (на эстонском языке) и Алексей Коханенко (на русском языке).
В воскресенье в 16:00 на катке в Кохтла-Ярве сыграют Viru Sputnik и действующий чемпион Tartu Välk 494.
Турнирная таблица хоккейной лиги Coolbet
HC Panther, HK Kurbads 12 (6)
Tartu Välk 494 8 (7), HS Riga 7 (10)
HC Everest, Narva PSK 6 (6)
SK Viru Sputnik 0 (6)